Madagascar: Un bateau de migrants intercepté au large de Nosy Be

15 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Aurélie Kouman

Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juillet 2026, la Marine nationale malgache a arraisonné une embarcation traditionnelle avec 22 personnes à bord dont des femmes et des enfants au large de Nosy Be. Un phénomène récurrent au nord-ouest du pays.

C'est le nord-ouest de Madagascar. Une région d'où l'on tente régulièrement, ces derniers mois, de rejoindre clandestinement Mayotte. Dernier épisode en date : du dimanche 12 juillet, 22 personnes ont été interceptées par la Marine nationale au large de Nosy Be. Parmi elles, des femmes et des enfants.

Les autorités n'ont pas précisé la destination. Mais en janvier, à quelques kilomètres de là, la gendarmerie avait déjà arraisonné une embarcation similaire. À bord : dix-neuf jeunes Malgaches qui tentaient de rejoindre clandestinement Mayotte, département français à quelques centaines de kilomètres au nord.

Traversée dangereuse

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Ces traversées, la Marine nationale malgache le rappelle, sont extrêmement dangereuses. Les embarcations ne répondent à aucune norme de sécurité. Les risques de naufrage sont élevés. Dans la région de Nosy Faly, non loin de là, plusieurs drames mortels ont déjà eu lieu ces dernières années.

Les 22 passagers ont été remis à la police nationale. Les investigations doivent désormais permettre d'identifier les organisateurs de la traversée car derrière ces départs, ce sont bien des réseaux de passeurs qui opèrent.

Sollicitée par RFI, la Marine nationale malgache n'a pas souhaité répondre à nos questions.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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