Cameroun: Manifestation devant l'ambassade de France pour dénoncer la faible délivrance de visas aux étudiants

Au Cameroun, plusieurs dizaines de personnes ont marché pacifiquement mardi devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer les nouvelles modalités financières exigées aux étudiants admis dans un établissement privé en France.

Depuis le 9 juillet dernier, selon une communication de Campus France Cameroun, avant toute délivrance de visa, les étudiants camerounais doivent désormais apporter la preuve du paiement intégral de leur scolarité ou prouver qu'ils disposent de la somme correspondante.

Cette mesure survient alors que plusieurs étudiants au Cameroun avaient déjà déposé leur demande. Comme Yvan Odjo, candidat en Master 2 droit public dans une université privé française. Il a été recalé par la nouvelle mesure sur la mobilité étudiante. « On nous as demandés exactement avec les frais de procédures compris, 25 000 euros, une somme qui ne peut pas être couverte par la famille en fait », témoigne-t-il.

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Sous anonymat, un parent dénonce pour sa part une mesure brutale pour son fils déjà inscrit dans une université privée à Lyon. « L'enfant doit payer autour de 14 500 euros, on allait achever les paiements en traites au mois de mai et là nous étions préparés puisqu'on a payé 3500 euros d'inscription exigés par l'université en question », dit-il.

Les organisateurs de la marche silencieuse ont appelé à un dialogue inclusif concernant cette décision. « On doit prendre en compte les répercussions de cette décision-là, quitte à renvoyer cette décision l'année prochaine, ou tout simplement prôner l'équité pour tous les étudiants car il n'est pas normal qu'un étudiant camerounais ait plus de difficultés d'étudier en France qu'un étudiant ivoirien par exemple », estime Salomon Ondoua, représentant du collectif pour l'accès aux projets d'études.

Les responsables de Campus France entendent s'expliquer avant la fin de la semaine face à la presse sur la mobilité étudiante, d'après une source de l'ambassade de France au Cameroun.