Cameroun: Manifestation devant l'ambassade de France pour dénoncer la faible délivrance de visas aux étudiants

15 Juillet 2026
Radio France Internationale
Par Emmanuel Jules Ntap

Au Cameroun, plusieurs dizaines de personnes ont marché pacifiquement mardi devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer les nouvelles modalités financières exigées aux étudiants admis dans un établissement privé en France.

Depuis le 9 juillet dernier, selon une communication de Campus France Cameroun, avant toute délivrance de visa, les étudiants camerounais doivent désormais apporter la preuve du paiement intégral de leur scolarité ou prouver qu'ils disposent de la somme correspondante.

Cette mesure survient alors que plusieurs étudiants au Cameroun avaient déjà déposé leur demande. Comme Yvan Odjo, candidat en Master 2 droit public dans une université privé française. Il a été recalé par la nouvelle mesure sur la mobilité étudiante. « On nous as demandés exactement avec les frais de procédures compris, 25 000 euros, une somme qui ne peut pas être couverte par la famille en fait », témoigne-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous anonymat, un parent dénonce pour sa part une mesure brutale pour son fils déjà inscrit dans une université privée à Lyon. « L'enfant doit payer autour de 14 500 euros, on allait achever les paiements en traites au mois de mai et là nous étions préparés puisqu'on a payé 3500 euros d'inscription exigés par l'université en question », dit-il.

Les organisateurs de la marche silencieuse ont appelé à un dialogue inclusif concernant cette décision. « On doit prendre en compte les répercussions de cette décision-là, quitte à renvoyer cette décision l'année prochaine, ou tout simplement prôner l'équité pour tous les étudiants car il n'est pas normal qu'un étudiant camerounais ait plus de difficultés d'étudier en France qu'un étudiant ivoirien par exemple », estime Salomon Ondoua, représentant du collectif pour l'accès aux projets d'études.

Les responsables de Campus France entendent s'expliquer avant la fin de la semaine face à la presse sur la mobilité étudiante, d'après une source de l'ambassade de France au Cameroun.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.