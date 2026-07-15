Ile Maurice: Des hommages émouvants aux mamans récompensées

Mettre des mots sur l'amour d'une mère. C'est le défi qu'a lancé le produit Loto de Lottotech à l'occasion de la Fête des mères à travers un concours de slam ouvert à tous les Mauriciens. Les participants ont été invités à écrire un texte dédié à leur maman et à le publier sur Facebook. Une initiative qui a suscité un bel engouement et donné naissance à des témoignages empreints d'émotion. Les vidéos publiées dans le cadre du concours ont d'ailleurs touché de nombreux internautes.

À l'issue du concours, cinq participants ont été récompensés. La première place est revenue à Joanna Arlanda pour son texte dédié à sa mère, Nicole Arlanda. Laura Nière, qui a rendu hommage à sa maman, Sylvie Petit, s'est classée deuxième. Amelia FanFan, avec un slam pour sa mère, Virginie Fanfan, a pris la troisième place. Marie Joëlle Coret, qui a écrit pour sa mère, Marie Florene Coret, a terminé quatrième, tandis que Rastafari Jean Philip, auteur d'un texte pour sa mère, Désirée Tauckoory, a pris la cinquième place.

Habitante de Terre-Rouge, Laura Nière raconte avoir découvert le concours «complètement par hasard» en faisant défiler son fil Facebook. «J'ai senti qu'il fallait que je tente», confie-t-elle. Pour elle, cette compétition représente bien plus qu'un simple concours d'écriture. «Ma maman n'est pas seulement ma maman. C'est aussi ma meilleure amie, ma bestie. Je lui raconte tout, mes secrets, mes peurs et mes rêves. Elle est mon repère, mon épaule et celle qui me relève quand je tombe.»

Elle évoque également un épisode qui a profondément marqué leur relation. Après une première dispute en 28 ans, mère et fille ne se sont pas parlé pendant plus d'un mois. «Écrire ce poème était ma manière de lui dire 'tu me manques' et de rallumer la flamme entre nous», explique-t-elle. Depuis, assure-t-elle, elles n'hésitent plus à se dire combien elles s'aiment.

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Administrative and Planning Officer dans une blanchisserie, Laura Nière poursuit parallèlement des études en Business Management. Sa mère est opératrice. Si elle n'est pas poète de profession, elle affirme trouver dans l'écriture une manière d'exprimer ses émotions. «Quand ça ne va pas, j'écris. Quand je suis heureuse, j'écris aussi. Les mots sont ma façon de vider mon coeur.»

De son côté, Joanna Arlanda, de Saint-Hubert, suit déjà la page Facebook de Loto-Lottotech lorsqu'elle découvre l'appel à participation. Elle saisit l'occasion pour partager Couraz Mama, un texte rendant hommage à sa mère, Nicole Arlanda. «C'est un merci pour tous les sacrifices qu'on ne voit pas toujours mais qui construisent une vie», explique-t-elle. Selon elle, sa mère est une femme d'une force exceptionnelle qui lui a permis de devenir indépendante malgré les épreuves.

Cheffe de projet transverse dans une entreprise privée, Joanna Arlanda souligne que leur relation repose sur l'amour, la complicité et le dialogue. Parmi les souvenirs qui l'ont le plus marquée figure le soutien indéfectible reçu lorsqu'elle a décidé de reprendre des études supérieures. Sa mère, femme au foyer, s'occupait alors de son fils pendant qu'elle travaillait et révisait. «Elle m'a offert ce qu'il y a de plus précieux : du temps et la possibilité de poursuivre mon rêve», raconte-t-elle.

Passionnée d'écriture depuis l'adolescence, Joanna Arlanda voit dans les mots un moyen de transmettre des émotions et de rendre hommage aux personnes qui comptent. Son message est simple : «Aimez vos mamans tant que vous avez la chance de les avoir près de vous.»

Chez Lottotech, cette initiative s'inscrit dans une tradition bien établie. «Chaque année, nous organisons une activité pour la Fête des mères. La formule peut changer, mais c'est un moment important que Loto ne rate pas», souligne Virginie Pasnin, Brand Manager de Lottotech. Cette édition a rappelé que quelques mots sincères peuvent parfois constituer le plus beau des cadeaux.