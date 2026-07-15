Congo-Brazzaville: Sinistre - Une baleinière fait naufrage sur la rivière Sangha

Le port de la ville de Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, a été pris d'assaut le 13 juillet, dans l'après-midi, suite à l'accident d'une baleinière assurant la traversée entre Ouesso et la ville de Pokola.

Le bilan officiel des victimes n'a pas été encore révélé par les autorités compétentes. Toutefois, les témoins de l'événement soulignent des pertes en vie humaine et en matériel.

Le drame s'est produit avant que l'embarcation n'atteigne le quai de débarquement pour cause de surcharge des passagers, selon des témoins.

La baleinière, ont-ils poursuivi, transportait 71 personnes dont des croyants de l'Eglise Centre de la parole de Pokola, en mission de Dieu vers Ouesso, pour attendre l'arrivée de leur leader spirituel. Elle avait embarqué bagages, instruments de musique, enfants, quelques habitants de la ville de Ouesso en provenance de leurs champs basés à Djaka ainsi que d'autres voyageurs.

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Interrogé pour la circonstance, un habitant a déploré le manque des gilets de sauvetage lors de la traversée sur la rivière Sangha au quotidien par bateau, bac fluvial ainsi que par des pirogues motorisées. Il a ainsi déploré le manque de manifeste de navigation pour contrôler le chargement et souhaité que les autorités compétentes règlementent l'exercice de la traversée entre ces deux villes.