Congo-Brazzaville: Sinistre - Une baleinière fait naufrage sur la rivière Sangha

14 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lydie Gisèle Oko

Le port de la ville de Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, a été pris d'assaut le 13 juillet, dans l'après-midi, suite à l'accident d'une baleinière assurant la traversée entre Ouesso et la ville de Pokola.

Le bilan officiel des victimes n'a pas été encore révélé par les autorités compétentes. Toutefois, les témoins de l'événement soulignent des pertes en vie humaine et en matériel.

Le drame s'est produit avant que l'embarcation n'atteigne le quai de débarquement pour cause de surcharge des passagers, selon des témoins.

La baleinière, ont-ils poursuivi, transportait 71 personnes dont des croyants de l'Eglise Centre de la parole de Pokola, en mission de Dieu vers Ouesso, pour attendre l'arrivée de leur leader spirituel. Elle avait embarqué bagages, instruments de musique, enfants, quelques habitants de la ville de Ouesso en provenance de leurs champs basés à Djaka ainsi que d'autres voyageurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Interrogé pour la circonstance, un habitant a déploré le manque des gilets de sauvetage lors de la traversée sur la rivière Sangha au quotidien par bateau, bac fluvial ainsi que par des pirogues motorisées. Il a ainsi déploré le manque de manifeste de navigation pour contrôler le chargement et souhaité que les autorités compétentes règlementent l'exercice de la traversée entre ces deux villes.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.