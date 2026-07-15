Congo-Brazzaville: Gala des bacheliers - La semaine de l'orientation lancée à Pointe-Noire

La cinquième édition de la semaine de l'orientation académique et professionnelle a été ouverte le 13 Juillet à Culture Parc, dans la ville océane, en présence de Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio culturel du maire de la ville, des élèves, étudiants, parents, responsables des établissements scolaires et universitaires, des représentants d'entreprises et des partenaires.

La semaine de l'orientation académique et professionnelle réunit les universités, les grandes écoles, les centres de formation, les entreprises et experts afin d'aider les futurs étudiants à construire leur projet. Elle sera suivie du gala des bacheliers, une soirée de l'excellence et du mérite académique qui récompense les meilleurs bacheliers et valorise les acteurs engagés en faveur de l'éducation.

Elle est organisée par Kimia Events Team pour répondre à la réalité qui concerne de nombreux jeunes, celle du choix d'une orientation académique et professionnelle adaptée à leurs aspirations et aux exigences du monde du travail. « Le gala des bacheliers a pour mission de promouvoir l'information, l'orientation et l'accompagnement des nouveaux bacheliers, des élèves et des étudiants. Notre objectif est de leur offrir des outils nécessaires pour construire un parcours de formation adéquat, cohérent, ambitieux et porteur d'avenir. A travers des conférences, des panels de discussion, des rencontres avec les professionnels, des échanges avec des établissements scolaires, des entreprises ainsi que les témoignages des anciens étudiants et de jeunes leaders, nous souhaitons permettre à chaque participant de mieux comprendre les opportunités qui s'offrent à lui et de faire des choix éclairés pour son avenir », a dit Ruth Guychelle Mbongo Keya, promotrice du gala des bacheliers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le choix d'une formation, d'un projet d'études supérieures, ne s'improvise pas après la délibération du baccalauréat. Il se prépare en amont avec méthode, curiosité et ambition. C'est justement pour vous accompagner dans cette réflexion que le gala des bacheliers a déployé tout au long de l'année un vaste programme d'orientation et d'information ( La caravane de l'orientation académique et professionnelle, qui sensibilise les élèves directement dans les établissements publics et privés, journées Portes ouvertes axées aux métiers, permettant aux jeunes de découvrir les réalités du monde professionnel avec des entreprises partenaires...) », a-t-il ajouté.

Selon Ruth Guychelle Mbongo Keya, de nombreuses opportunités sont offertes aux étudiants et élèves. «Cette année, notre engagement en faveur de l'excellence se traduit également par des opportunités exceptionnelles offertes aux jeunes, grâce à la confiance et l'accompagnement de nos universités partenaires et établissements scolaires. Neuf bourses d'études seront mises à disposition des futurs bacheliers après la sélection bien définie en partenariat avec la Fondation Horizon. Ces bourses seront attribuées lors de la soirée de l'excellence et du mérite qui viendra clôturer cette 5e édition après la délibération des résultats du baccalauréat. Afin de garantir la transparence et l'équité de ce processus, les bénéficiaires feront d'abord l'objet d'une présélection avec un quiz des bacheliers qui se tiendra quelque temps avant la soirée de l'excellence et de mérite académique", a-t-il ajouté.

Saluant l'initiative, Philippe Mboumba Madiela, conseiller socio culturel du maire de Pointe-Noire, a dit: « Choisir une filière n'est pas seulement choisir un diplôme, c'est choisir une contribution au développement national. C'est pourquoi, cette foire aux métiers, ces échanges avec des professionnels, cette ouverture sur l'information nationale et internationale offrent à notre jeunesse des repères essentiels pour bâtir des projets solides, réalistes et porteurs d'avenir".

L'échange sur le thème « Comment construire une orientation utile pour une insertion durable à l'ère du numérique et des nouvelles technologies », animé par plusieurs personnes ressources d'horizon et profession divers, a mis fin à cette journée inaugurale de la semaine de l'orientation académique et professionnelle.