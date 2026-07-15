Congo-Brazzaville: Conseil économique et social - Quatre recommandations pour l'effectivité de la pension au pays

La deuxième session ordinaire de l'assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental (CESE), couplée à l'atelier de l'appropriation, tenue du 6 au 10 juillet, à Brazzaville, a débouché sur l'adoption de plusieurs recommandations dont quatre sur la préparation de la retraite et l'accès effectif à la pension ainsi que trois autres sur la consolidation de la Journée nationale de l'arbre.

Pour la gestion des pensions des personnes admises à la retraite, le gouvernement fait face à une "crise structurelle", selon le CESE. Afin d'y remédier, il suggère aux pouvoirs publics de mettre en place un système de pré-liquidation, six mois avant le départ effectif pour garantir le versement de la première pension dans un délai de trente jours, suivant la cessation d'activités et la création d'un guichet unique retraite, regroupant les services de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse des retraites des fonctionnaires, sous une interface unique avec un interlocuteur dédié par dossier.

Aussi, le CESE conseille aux autorités la numérisation de l'intégralité du processus de traitement des pensions et la mise en place d'une cellule de crise afin d'apurer dans l'urgence les dossiers de retraite en attente depuis plus d'un an.

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Outre les recommandations sur la retraite, le CESE a formulé d'autres sur, entre autres, la Journée nationale de l'arbre, une initiative instaurée en 1984 par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour sensibiliser les Congolais, en particulier, et le reste du monde en général, sur l'importance de la résilience climatique.

Pour le CESE, en effet, cette journée dispose de tous les atouts pour devenir un véritable levier de développement durable au Congo. Toutefois, il existe un décalage sur ses ambitions, les résultats attendus et ceux obtenus. Le CESE recommande aux pouvoirs publics de sélectionner les espèces adaptées aux réalités locales ; d'organiser des campagnes de sensibilisation à la Journée nationale de l'arbre et d'allouer un budget spécifique et durable à cette journée.

Enfin, la deuxième session ordinaire de l'assemblée générale du CESE a également permis l'adoption des rapports de la session inaugurale et de la première session ordinaire; l'adoption du rapport d'activités exercice 2025 ainsi que le rapport de la commission d'apurement des comptes exercice 2025; et la présentation du plan d'action du CESE 2026-2029; ainsi que la répartition de l'allocation budgétaire du CESE en 2026.