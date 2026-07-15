Togo: Développement partagé, paix et sécurité

La 7e réunion ministérielle du Processus des États atlantiques africains (PEAA), coorganisée par le Maroc et le Bénin, s'est conclue lundi à Cotonou sur une note de satisfaction. Deux jours, 23 États riverains de l'Atlantique, un objectif commun : muscler la sécurité maritime, développer des corridors logistiques verts et promouvoir les énergies durables.

Le Togo était représenté par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, aux côtés de ses homologues venus d'un bout à l'autre du continent.

Créé en juin 2022 à l'initiative du roi Mohammed VI, le PEAA veut faire des pays ouverts sur l'Atlantique des acteurs avisés de la gouvernance maritime mondiale, a rappelé Mohamed Methqual, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, lors de la cérémonie d'ouverture.

Son message : la sécurité maritime doit devenir le chantier prioritaire. Il a plaidé pour un partage renforcé du renseignement et une coopération accrue contre la piraterie, les trafics illicites, la criminalité transfrontalière et les cybermenaces visant les infrastructures portuaires. Il a aussi appelé à développer des ports modernes et interconnectés, tout en respectant l'environnement, pour mieux arrimer l'Afrique aux chaînes de valeur mondiales.

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Un projet ambitieux mais réaliste, résolument tourné vers le développement partagé, la paix et la sécurité. Robert Dussey a salué ces objectifs et réaffirmé l'engagement du Togo pour une coopération régionale renforcée.

À l'issue des travaux, les États présents ont adopté la « Déclaration de Cotonou ». La ministre béninoise des Affaires étrangères, Shadiya Alimatou Assouman, s'est félicitée de voir l'Afrique prendre ses défis à bras-le-corps, estimant que le développement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) donne tout son sens au PEAA, notamment pour les pays de l'hinterland grâce aux corridors reliant les ports aux territoires intérieurs.