Sénégal: Le camp présidentiel réplique aux attaques du chef du Pastef Ousmane Sonko

Le chef du Pastef et président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko a tenu des propos incendiaires vis-à-vis de Bassirou Diomaye Faye et de son actuel Premier ministre accusé de ne pas assez faire pour la population, allant jusqu'à menacer de faire tomber le gouvernement. La coalition politique du président a contre-attaqué lundi 13 juillet 2026 dans un communiqué.

Des « propos scandaleux » et des attaques qualifiées de « crypto-personnelles » qui « n'honore pas sa fonction de président de l'Assemblée nationale ». La coalition du président Bassirou Diomaye Faye n'a pas caché son « indignation » après la dernière offensive médiatique d'Ousmane Sonko.

Alors qu'il inaugurait le siège du Pastef dans la ville sainte de Touba dimanche 12 juillet 2026 dans la soirée l'ex-Premier ministre a tiré à boulets rouges sur le président. Il a accusé Bassirou Diomaye Faye de faire passer ses ambitions politiques avec la création de son parti, avant l'intérêt des Sénégalais, citant la dette publique « quasi impayable », selon Ousmane Sonko, et l'absence d'un programme avec le Fonds monétaire international (FMI). « Il faut que les Sénégalais sachent qu'ils ne sont nullement la préoccupation de Diomaye Faye » a lancé Ousmane Sonko devant ses partisans à Touba.

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Des déclarations qui ont suscité une réaction cinglante du camp du chef de l'État. Le président Diomaye Faye est « dans la recherche de solutions pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes » a démenti la coalition Diomaye dans un communiqué avant d'envoyer une pique à Ousmane Sonko en parlant de ceux qui « semblent privilégier la confrontation permanente ».