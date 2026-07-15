Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 15 juillet 2026

revue de presse

Sénégal : Macky Sall attendu à Dakar pour rencontrer Bassirou Diomaye Faye sur fond de candidature à l'ONU

L'ancien président sénégalais Macky Sall effectuera vendredi 17 juillet son premier retour au Sénégal depuis son départ du pouvoir en avril 2024. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU et sera marqué par une rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye, qui n'a pas encore affiché son soutien à cette candidature.

Macky Sall a annoncé sur Facebook qu'il se rendrait à Dakar vendredi pour un entretien avec son successeur, Bassirou Diomaye Faye. Il s'agira de sa première visite au Sénégal depuis qu'il a quitté la présidence, le 3 avril 2024. L'ancien chef de l'État a précisé qu'il repartirait « aussitôt » après cette rencontre, organisée dans le cadre des consultations liées à sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. (Source Africa Radio)

L’Union européenne interdit l’importation et le commerce d’or en provenance du Soudan

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L'interdiction de l'importation et du commerce d'or provenant du Soudan a été annoncée lundi 13 juillet 2026 pour tenter de limiter les sources de financement du conflit soudanais. Un conflit qui oppose depuis plus de trois ans l’armée régulière aux forces paramilitaires. Cette mesure de l'Union européenne interdit également la vente et le transfert de mercure et de cyanure vers le Soudan, des produits utilisés dans l’exploitation de l’or.

« L’or est devenu une importante source de revenu alimentant le conflit au Soudan », affirme le Conseil de l’Union européenne.

Le Soudan est l’un des plus gros producteurs d’or du continent. Et ses réserves sont une importante source de revenus pour les deux belligérants. Les forces paramilitaires contrôlent les mines d’or des régions du Darfour et du Kordofan, l'armée soudanaise celles à l'est et au nord. (Source RFI)

Sierra Leone : La justice abandonne les poursuites contre l'ancien président Bai Koroma

La justice sierra léonaise a décidé de mettre fin aux poursuites visant Ernest Bai Koroma, selon l’annonce faite mardi par les autorités.

L’ancien président était poursuivi pour son rôle présumé dans la tentative de coup d’État de 2023, selon la version officielle. Il avait été inculpé en janvier 2024 de trahison et d’autres infractions.

Ernest Bai Koroma est au Nigeria pour des raisons de santé. Il est désormais libre ‘’de revenir dans son pays à l’issue de son traitement médical ou à tout moment de son choix’’, précise un communiqué des autorités judiciaires. (Source Africanews)

Bamako : Procès des six accusés de complot contre la Transition

Le procès de six personnes poursuivies pour complot présumé contre le gouvernement de Transition s’est ouvert mardi 14 juillet 2026 devant la formation criminelle de la Cour d’appel de Bamako. Parmi les accusés figurent l’ancien directeur général de la Sécurité d’État, Kassoum Goïta, et l’ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, détenus depuis 2021.

L’affaire du complot en jugement devant la Cour d’appel de Bamako remonte aux premiers mois ayant suivi le changement intervenu à la tête de la Transition en mai 2021.

Trois militaires ou membres des forces de sécurité et trois civils comparaissent pour des faits initialement qualifiés d’association de malfaiteurs, de tentative d’attentat et de complot contre le gouvernement. L’expression « tentative de coup d’État », largement utilisée pour présenter le dossier, résume les soupçons de déstabilisation formulés au début de l’enquête. (Source Apanews)

Kenya : Le cannabis sacré des rastafariens met la justice face à un dilemme religieux

La Haute Cour du Kenya doit dire si les rastafariens peuvent invoquer la liberté religieuse pour consommer du cannabis lors de leurs rites. Dans un pays où la drogue reste sévèrement encadrée et où le traumatisme de Shakahola a renforcé la méfiance envers certaines pratiques confessionnelles, l’affaire dépasse largement la seule question du cannabis.

Le dossier est aussi sensible que symbolique. Au Kenya, le cannabis reste illégal et son usage, sa possession ou sa culture peuvent entraîner des peines de prison et de lourdes amendes, selon la qualification retenue par les autorités. Pourtant, pour les fidèles du mouvement rastafari, cette plante n’est pas une drogue récréative, mais un élément essentiel de leur pratique spirituelle. (Source Afrik.com)

Nigéria : La production pétrolière dépasse le quota fixé par l’OPEP

Le Nigéria a enregistré en juin 2026 une production moyenne de 1,735 million de barils par jour, brut et condensats confondus, selon les données de la Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier en amont. Ce volume dépasse de 4 % le plafond de 1,5 million de barils fixé par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole pour le premier producteur africain. Une performance qui intervient après quatre mois consécutifs de progression, confirmant une dynamique que Lagos espère durable.

Le brut à lui seul a atteint 1,56 million de bpj en juin, tandis que les condensats ont ajouté 180 000 bpj, portant le total à 1,89 million sur certains jours. Ce niveau est le plus élevé depuis avril 2020, soit un record sur 74 mois.

La progression est linéaire : 1,483 million en février, 1,546 en mars, 1,663 en avril, 1,700 en mai, et 1,735 en juin, soit une hausse mensuelle moyenne de 2,2 %. Le régulateur attribue cette embellie à l’absence de perturbations majeures sur les pipelines, à la fiabilité accrue des installations et à une meilleure discipline des opérateurs. (Source Africapresse)

Afrique : La CPI en mauvaise passe

La Cour pénale internationale (CPI) traverse une crise de confiance qui entache sa réputation. Entretenant des relations marquées par une hostilité historique avec cette juridiction internationale créée en 1998 pour statuer sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, les Etats-Unis reviennent à la charge avec une vaste campagne pour l'affaiblir.

Cette opération, lancée cette semaine, prend en compte de nouvelles sanctions et mesures contre la CPI, considérée par Washington comme une menace pour les citoyens américains et la souveraineté des Etats-Unis.

Des décisions supplémentaires seront prises, à la suite des gels des avoirs et des interdictions de voyager visant plusieurs responsables de la CPI. L'administration Trump entend oeuvrer avec détermination à priver l'institution basée aux Pays-Bas de tout soutien politique et financier, tout en mettant des pressions sur d'autres Etats afin qu'ils lui tournent le dos. (Source Sidwaya)

Congo-Brazzaville : Parlement - La loi de finances rectificative présentée devant les deux chambres

Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a présenté, le 14 juillet à l'Assemblée nationale et au Sénat, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026 qui est en nette augmentation par rapport au budget initial.

Christian Yoka a commencé sa présentation succincte devant les députés réunis en séance plénière, sous la direction du premier vice-président de leur chambre, Léon Alfred Opimbat, tandis qu'au Sénat, la cérémonie a été sous la direction de son président, Pierre Ngolo. En moins de dix minutés, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public a dévoilé les grandes lignes, les hypothèses et les objectifs poursuivis par le projet de loi de finances rectificative. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Ethiopie : Dialogue national - Un nouveau chapitre pour le consensus et la construction nationale

L'Éthiopie s'apprête à entamer l'un des parcours politiques les plus importants de son histoire moderne avec le coup d'envoi officiel, le 15 juillet 2026 à Addis-Abeba, de la Conférence de dialogue national, qui marque une étape majeure dans la quête de réconciliation, de participation inclusive, de consensus national et de paix durable menée par le pays.

Après des mois de consultations à l'échelle nationale, de recueil des thèmes à aborder, d'exercices de validation et de préparatifs minutieux, cette conférence tant attendue s'ouvrira au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase de délibérations nationales structurées visant à traiter les questions politiques, sociales et de gouvernance qui se posent depuis longtemps en Éthiopie. (Source Ethiopian News Agency)

Coopération militaire : Le Maroc et les États-Unis lancent un projet de centre de formation pour l’Afrique

Le Maroc et les États-Unis renforcent leur coopération militaire avec la création d’un centre conjoint de formation et d’expérimentation. Implantée sur le territoire marocain, cette structure est présentée comme un futur pôle d’entraînement destiné aux Forces armées royales, aux forces américaines et à plusieurs pays partenaires du continent africain. Le projet s’inscrit dans la feuille de route de coopération militaire conclue par les deux pays pour la période 2026-2036.

Les Forces armées royales (FAR) du Maroc et le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (US AFRICOM) ont signé, lundi 13 juillet à Stuttgart, en Allemagne, un mémorandum d’entente portant sur la création d’un centre conjoint multi-domaines de formation et d’expérimentation au Maroc, destiné aux partenaires africains.

L’accord a été conclu lors d’une visite de travail du général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud, au siège de l’US AFRICOM. Selon un communiqué de l’état-major général des FAR, cette mission s’est déroulée sur hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales. (Source LSI Africa)