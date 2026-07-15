Tunisie: 3,16 milliards de DT de transferts - Convertir l'épargne des TRE en investissements durables

Les opportunités d'investissement pour les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE), le renforcement de leur inclusion financière ainsi que l'optimisation de l'impact de leurs transferts de fonds ont été au coeur d'une séance de travail cruciale qui s'est tenue ce mardi au siège du gouvernorat de Tunis.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'un forum régional prévu le 29 juillet prochain dans la capitale, sous le thème fédérateur : « Nos compétences à l'étranger... un levier pour un développement national durable ».

Preuve de l'importance stratégique du sujet, la rencontre a réuni un large panel de décideurs, sous la présidence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris. Étaient notamment présents la première déléguée du gouvernorat, la déléguée du siège, la présidente de la cellule d'encadrement des investisseurs, la directrice générale de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), ainsi que les délégués régionaux de l'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE) des gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba et Zaghouan.

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Selon un communiqué officiel du gouvernorat de Tunis, l'événement a également rassemblé le directeur régional du développement, ainsi que des représentants de la Direction générale des douanes, de l'OTE, de l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII), de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) et de la Poste Tunisienne.

Au cours des débats, le gouverneur Imed Boukhris a insisté sur la nécessité de maximiser la participation des Tunisiens de l'étranger à ce forum. Il a préconisé la mise en place d'un espace d'information unifié regroupant l'ensemble des institutions et structures concernées, avec un accent particulier sur la numérisation et la simplification des services dédiés à la diaspora.

Boukhris a également appelé à une promotion active des opportunités d'investissement, à une facilitation de l'accès aux services administratifs et financiers, et à la valorisation du rôle des Tunisiens de l'étranger en tant qu'acteurs économiques majeurs du développement du pays.

Cette initiative intervient alors que l'apport financier de la diaspora continue de croître. Selon le dernier rapport de la Banque Centrale de Tunisie, les transferts de fonds en devises des Tunisiens résidant à l'étranger ont enregistré une hausse de 3,5 % entre le début de l'année en cours et le 10 juin dernier, en comparaison avec la même période de l'année précédente. Ces transferts, qui s'élèvent à environ 3,16 milliards de dinars, constituent un pilier essentiel pour le soutien des réserves de change de la Tunisie.