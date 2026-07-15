Tunisie: L'USM en mode assainissement - «Qui paie ses dettes s'enrichit»

Plusieurs dossiers réglés ont, récemment, permis à l'Union Sportive Monastirienne de se projeter, et donc d'espérer obtenir sa licence pour engager la prochaine saison de Ligue 1.

La Commission indépendante chargée de la résolution des litiges des Bleus a donc fourni un précieux travail pour assainir et régulariser la situation du club du Ribat. Ainsi, après avoir classé le dossier relatif au FC San Pedro, la commission des litiges a aussi évité tout blocage concernant l'affaire Luqman Gilmore.

Le joueur nigérian qui avait exigé plus de 200.000 dinars d'impayés pour résilier son mandat, a vu ladite commission effectuer un premier virement à 24 heures de l'expiration du délai légal, et ce, pour éviter le blocage. Jusque-là donc, l'USM avance dans son entreprise d'assainissement et entre-temps, le néo-coach des Bleus, Romain Folz, planifie la reprise et a déjà coché les noms des postes à pourvoir.