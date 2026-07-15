Tunisie: Octroi d'allocations mensuelles aux « enfants de la lune » et aux intolérants au gluten

Le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) a publié la décision officielle fixant les modalités d'attribution d'une aide financière mensuelle au profit de deux catégories de patients particulièrement vulnérables : les « enfants de la lune » (atteints de xeroderma pigmentosum) et les personnes souffrant d'une intolérance au gluten (maladie coeliaque).

Cette mesure réglementaire tant attendue marque un tournant dans la prise en charge sociale et médicale de ces pathologies lourdes et coûteuses au quotidien.

Cette allocation mensuelle est destinée à alléger les charges financières colossales supportées par les familles, notamment pour l'achat de produits de protection solaire spécifiques (filtres UV, vêtements protecteurs) ou de produits alimentaires sans gluten, dont les prix restent extrêmement élevés.

Le décret précise les critères médicaux et administratifs requis pour bénéficier de cette aide, garantissant ainsi un ciblage rigoureux et équitable des bénéficiaires par les autorités compétentes.

Cette décision répond à un long combat mené par la société civile et les associations de patients, qui réclamaient une meilleure intégration de ces malades dans les programmes d'aide de l'État.