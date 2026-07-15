Tunisie: Lutte - Cinq lutteurs au mondial - Un rêve et de l'apprentissage

La lutte tunisienne se remet à rêver et, bien entendu, parce qu'elle « sent » que ses jeunes filles et garçons frémissent. En effet, tout en signalant au passage que les filles viennent vers la lutte en plus grand nombre (présence d'une authentique championne en qualité d'entraîneur) et que les garçons sont en train de voir leur moyenne d'âge baisser, ce qui suppose un regain d'intérêt qui ne manquera pas de relancer sérieusement cette discipline sportive.

Le fait de bien choisir les compétitions internationales est un argument qui compte. Ce choix peut encourager comme décourager. Un choix opportun permet à la nouvelle génération montante de progresser sans être choquée en se trouvant devant des adversaires beaucoup plus expérimentés au moment inopportun. La FT Lutte a choisi le bon chemin.

Le mondial en point de mire

En tout état de cause, le prochain engagement est bien un Mondial qui permettra de faire le point pour ceux qui sont au sommet de la pyramide.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La lutte se prépare à un nouveau défi international : cinq lutteurs et lutteuses participeront aux Championnats du monde de lutte des moins de 17 ans, qui se dérouleront en Azerbaïdjan du 27 juillet au 2 août, à savoir Baraa Lamouchi (-45 kg), Tasnim Othmani (-40 kg), Rahma Rezgui (-53 kg), Amna Hammami (-57 kg) et Zeineb Nasri (-61 kg).

Cette participation fait suite à des résultats exceptionnels obtenus par l'équipe nationale aux Championnats d'Afrique, où les Tunisiens ont prouvé leur capacité à rivaliser et à exceller au plus haut niveau.

Néanmoins, un Mondial, c'est une toute autre histoire. Les jeunes vont se retrouver face à des adversaires d'un tout autre calibre et vivront des moments intenses que seule la haute compétition procure. C'est en quelque sorte un excellent baptême du feu pour ces jeunes qui ont des qualités et qui ne demandent que de l'expérience.