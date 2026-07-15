Tunisie: CS Sfaxien - Nabil Kouki de retour sur le banc jusqu'en 2027

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le CS Sfaxien a annoncé, mardi, la nomination de Nabil Kouki au poste d'entraîneur de l'équipe première, dans le cadre d'un contrat courant jusqu'en 2027.

Le technicien tunisien signe un cinquième retour sur le banc du club sfaxien, qu'il a déjà dirigé à plusieurs reprises au cours de sa carrière, notamment lors de la saison 2023-2024. Il avait également occupé les fonctions d'entraîneur adjoint puis d'entraîneur principal du CSS au début des années 2010.

Âgé de 56 ans, Kouki possède une riche expérience acquise en Tunisie et à l'étranger. Ancien milieu de terrain de l'Olympique de Béja et du Club Africain, il a entraîné plusieurs formations arabes et africaines, parmi lesquelles le Club Africain, le Stade Tunisien, l'ES Sétif et le CR Belouizdad algériens, Al-Hilal du Soudan, Al-Ittihad de Tripoli, Al-Ramtha de Jordanie, Al-Faisaly d'Arabie saoudite ainsi qu'Al-Masry d'Egypte, son dernier club avant le retour à Sfax.

Son passage le plus marquant reste sans doute celui au CR Belouizdad, qu'il a conduit au titre de champion d'Algérie en 2023. Il a également atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF avec Al-Hilal du Soudan en 2015.

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