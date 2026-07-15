Tunisie: Kaïs Saïed n'en démord pas - L'Etat en marche face aux défis et aux « manoeuvres »

De la consolidation des institutions à la souveraineté nationale, le Président de la République ne cesse de réaffirmer la vision de la Tunisie nouvelle en perpétuelle métamorphose positive.

En effet, dans un pays confronté à des défis multiples, le Chef de l'Etat continue de placer la consolidation de l'État, la souveraineté nationale et la justice sociale au coeur de son action.

Ainsi, lors de la dernière audience accordée à la Cheffe du gouvernement, le Président Kaïs Saïed a réaffirmé sa conviction que le peuple tunisien saura préserver le cap engagé et faire face aux tentatives visant à perturber la stabilité du pays.

Tout en chargeant la Cheffe du gouvernement de présider un Conseil des ministres consacré à l'examen de plusieurs projets de loi et de décret afin d'assurer le suivi des réformes engagées par l'exécutif et de la mise en oeuvre des orientations générales de l'État, le Président Saïed est revenu sur plusieurs événements qu'il considère comme des actions coordonnées visant à porter atteinte aux citoyens et à attiser les tensions.

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Il a tenu à réitérer que le peuple tunisien, qui a traversé des périodes difficiles au cours de son histoire, saura faire échec aux « manoeuvres » internes et externes, grâce à sa prise de conscience et à son attachement aux intérêts du pays.

Il faut dire que depuis son accession à la magistrature suprême, Kaïs Saïed ne cesse d'affirmer qu'il est porteur d'un projet de transformation profonde de l'État, fondé sur une nouvelle conception de la gouvernance et sur la restauration du rôle des institutions publiques.

Dans le même ordre d'idées, le Chef de l'État met régulièrement en avant la nécessité de rompre avec les anciennes pratiques administratives et politiques, en privilégiant une approche axée sur la proximité avec les citoyens, l'engagement des responsables publics dans un combat sans merci contre les dépassements et toutes sortes abus.

Cette vision s'est notamment traduite par l'adoption de la Constitution de 2022, qui a instauré un nouveau cadre institutionnel, ainsi que par la mise en place de nouvelles structures issues du processus électoral et institutionnel engagé depuis juillet 2021.

Sur le plan économique et social, la présidence de la République fait de la souveraineté nationale une priorité stratégique en mettant l'accent, régulièrement, sur la nécessité de renforcer la production nationale, de soutenir les secteurs essentiels et de réduire la dépendance extérieure.

La lutte contre la spéculation, les monopoles et les pratiques portant atteinte au pouvoir d'achat des citoyens constitue également l'un des axes majeurs de son discours en multipliant les appels et les mesures en vue du renforcement des mécanismes de contrôle afin de garantir l'approvisionnement du marché et protéger les consommateurs.

Dans cette perspective, l'action présidentielle s'est accompagnée de plusieurs initiatives visant à renforcer le rôle de l'État dans des secteurs considérés comme stratégiques, notamment la sécurité alimentaire, l'énergie, les ressources hydriques et les services publics.

Plus encore, au fil de ses interventions, le Président de la République place le citoyen au coeur de son projet, estimant que la légitimité de l'action publique repose sur sa capacité à répondre aux attentes quotidiennes des Tunisiens.

Pour Kaïs Saïed, le peuple constitue également le principal rempart face aux tentatives de déstabilisation qu'il dénonce régulièrement. « La conscience du peuple tunisien » est ainsi présentée comme une force capable de protéger les acquis nationaux et d'accompagner la transformation du pays.

En un mot, la Tunisie poursuit, inlassablement, ses efforts pour relever les défis socioéconomiques dans la mesure où le Chef de l'État maintient le cap pour la concrétisation de la ligne directrice consistant à renforcer l'autorité de l'État, préserver la souveraineté nationale et poursuivre les réformes destinées à bâtir un modèle de développement fondé sur la priorité à accorder aux intérêts du peuple.