Tunisie: Entreprises allemandes au pays - La confiance se maintient malgré les défis

Les entreprises allemandes implantées en Tunisie affichent une confiance durable dans les perspectives du pays, selon l'enquête annuelle 2026 de la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK Tunisie). Si les investisseurs saluent les compétences locales et le potentiel industriel tunisien, ils appellent également à accélérer les réformes destinées à améliorer l'environnement des affaires.

La relation économique tuniso-allemande conserve une dynamique positive. Les résultats de l'enquête annuelle 2026 de l'AHK Tunisie, présentés en juillet, révèlent un niveau de confiance élevé des entreprises allemandes installées en Tunisie et confirment leur volonté de poursuivre leur développement dans le pays.

Selon cette étude consacrée à la situation et aux perspectives des sociétés allemandes en Tunisie, les investisseurs restent attachés au potentiel du marché tunisien, notamment grâce à la qualité des ressources humaines, à la proximité géographique avec l'Europe et aux opportunités offertes par plusieurs secteurs industriels et technologiques.

Des perspectives d'investissement favorables

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L'un des principaux enseignements de l'enquête concerne les intentions d'investissement. 82 % des entreprises interrogées prévoient de maintenir ou d'augmenter leurs investissements en 2027, illustrant une volonté de renforcer leur présence en Tunisie sur le long terme.

Cette confiance se reflète également dans les perspectives d'activité. 92 % des entreprises anticipent une évolution bonne ou moyenne de leur activité en 2027 et prévoient de maintenir ou d'accroître leurs effectifs. Ces résultats traduisent une perception positive du potentiel tunisien malgré un contexte économique international marqué par les incertitudes.

Par ailleurs, près de 71 % des entreprises interrogées estiment que la situation économique tunisienne devrait rester stable ou s'améliorer en 2027, témoignant d'un certain optimisme quant à l'évolution du climat des affaires.

L'enquête met en évidence une évolution importante dans les critères d'attractivité du pays. La disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée apparaît désormais comme le principal facteur motivant les entreprises allemandes à investir en Tunisie. Elle devance la proximité géographique et la compétitivité des coûts.

Ce constat confirme le rôle stratégique du capital humain tunisien, notamment dans les secteurs industriels à forte valeur ajoutée, les technologies, l'ingénierie et les activités nécessitant des compétences spécialisées.

Pour les entreprises allemandes, la Tunisie représente ainsi une plateforme compétitive permettant de rapprocher les chaînes de production des marchés européens tout en bénéficiant d'un savoir-faire local développé.

Des obstacles qui restent à surmonter

Malgré cette confiance, l'enquête souligne plusieurs contraintes qui continuent de peser sur l'environnement économique. Les entreprises interrogées identifient notamment les procédures administratives, les difficultés liées aux échanges avec certains organismes publics ainsi que les contraintes réglementaires comme des facteurs limitant davantage la fluidité des investissements.

L'amélioration du climat des affaires demeure donc un enjeu central pour consolider l'attractivité de la Tunisie. La simplification administrative, l'accélération des réformes et une meilleure prévisibilité réglementaire figurent parmi les attentes exprimées par les investisseurs.

Au-delà des chiffres, l'enquête de l'AHK Tunisie confirme la place de la Tunisie dans les stratégies d'investissement allemandes. Le pays continue d'être perçu comme un partenaire économique disposant d'atouts importants : proximité avec l'Europe, compétences disponibles, potentiel industriel et capacité d'intégration dans les chaînes de valeur internationales.

La consolidation de cette relation dépendra toutefois de la capacité à transformer ces avantages en opportunités durables. Pour les entreprises allemandes, la Tunisie dispose des ressources nécessaires pour renforcer son attractivité, à condition de poursuivre les efforts visant à améliorer l'environnement économique et institutionnel.

À travers cette enquête, l'AHK Tunisie met ainsi en lumière un message central : malgré les défis, la confiance des investisseurs allemands reste présente et constitue un levier important pour soutenir l'investissement, l'emploi et le développement industriel du pays.