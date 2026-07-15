Tunisie: Pourquoi - Sacrilège

14 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Dans le temps, Tunis disposait de plusieurs librairies qui faisaient le bonheur des férus de la lecture.

Et il y en avait des férus. Mais petit à petit, ces librairies disparurent et laissèrent place à d'autres activités au grand désespoir des quelques lecteurs irréductibles.

Heureusement qu'il y a eu un passionné du métier qui a repris le flambeau et de quelle façon ! Mais voilà qu'un énergumène ou plusieurs n'ont pas trouvé mieux que de s'attaquer à la devanture de cette librairie située en pleine avenue, dans un lieu très fréquenté et normalement assez bien sécurisé, brisant la baie vitrée et causant des dégâts dont les réparations reviendront assez cher.

Ce n'est pas du vol, quand on s'attaque à la culture, mais un sacrilège !

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