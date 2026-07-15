Tunisie: Au pays - Cette région privée d'eau et d'électricité en pleine canicule

Les habitants de la délégation de Souk El Ahad, dans le gouvernorat de Kébili, sont confrontés, pour le deuxième jour consécutif, à des coupures d'électricité ayant entraîné l'interruption de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs localités de la région, en pleine vague de chaleur.

Selon plusieurs habitants, les coupures de courant surviennent quotidiennement à partir de 13 heures, sans annonce préalable, suscitant un vif mécontentement de la population. Cette situation est d'autant plus difficile à supporter qu'elle intervient alors que les températures atteignent des niveaux particulièrement élevés dans plusieurs régions du pays.

Selon Diwan FM, une source de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) à Kébili a expliqué que les perturbations de l'alimentation en eau sont directement liées à la panne électrique touchant la station de dessalement de Nagga, située dans la délégation de Souk El Ahad.

Cette installation assure l'alimentation en eau potable de l'ensemble de la délégation. Son arrêt, provoqué par l'interruption de l'alimentation électrique, entraîne automatiquement la suspension de la distribution d'eau dans plusieurs secteurs de la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces coupures simultanées d'électricité et d'eau interviennent dans un contexte marqué par une vague de chaleur persistante, aggravant les conditions de vie des habitants et alimentant les appels à un rétablissement rapide des services essentiels.