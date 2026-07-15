Tunisie: Sfax lance un appel d'offres pour l'extension du stade Taïeb Mhiri

La municipalité de Sfax a lancé un appel d'offres en vue de sélectionner un bureau d'études pluridisciplinaire chargé d'assister le maître d'ouvrage dans le cadre du projet d'extension du stade Taïeb Mhiri. Cette initiative vise à finaliser les études techniques et à accompagner les différentes phases de réalisation du projet.

Selon l'avis d'appel d'offres n°11 de l'année 2026, publié le 10 juillet, la mission confiée au bureau d'études comprend l'élaboration d'un rapport d'analyse du site, la participation à la sélection des équipes de conception ainsi que l'assistance technique au maître d'ouvrage durant les phases d'études et de suivi des travaux.

Le bureau retenu veillera également à garantir la conformité du projet aux normes techniques et réglementaires en vigueur, tout en s'assurant qu'il réponde aux exigences des fédérations sportives internationales.

L'appel d'offres est ouvert aux bureaux d'études tunisiens pluridisciplinaires classés dans les catégories A1 ou A2. Ceux-ci pourront, en fonction des besoins du projet, faire appel à des experts ou consultants spécialisés, tunisiens ou étrangers.

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Les offres devront être déposées exclusivement via la plateforme nationale des marchés publics en ligne TUNEPS, conformément aux dispositions du cahier des charges. La date limite de réception des dossiers est fixée au 14 août 2026, tandis que la séance d'ouverture des offres est programmée le même jour à 10h30.