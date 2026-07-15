Soudan: Le président du Conseil de souveraineté arrive à Doha

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, est arrivé aujourd'hui à Doha, la capitale du Qatar, pour présenter ses condoléances suite au décès de Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ancien Émir de l'État du Qatar.

Il a présenté ses condoléances à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, et à sa famille au palais de Lusail.

Le Président du Conseil de souveraineté a présenté les plus sincères condoléances du peuple et des dirigeants soudanais au peuple et aux dirigeants qataris suite à cette immense perte, réaffirmant le soutien et la solidarité du Soudan envers le peuple et les dirigeants de l'État frère du Qatar en ces moments douloureux.

Son Excellence a salué les positions honorables et historiques de feu l'Émir, Son Altesse Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, soulignant sa contribution significative à la renaissance, au progrès et à la prospérité de l'État frère du Qatar.

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Le Président de CST a exprimé sa profonde reconnaissance pour le soutien indéfectible de feu l'Émir au Soudan dans toutes les forums régionales et internationales, ainsi que pour sa volonté d'élever les relations entre les deux pays à un niveau stratégique.

Il a affirmé que la bienveillance de Son Altesse restera à jamais gravée dans le coeur du peuple soudanais, qui apprécie profondément ces nobles engagements et ne les oubliera jamais.

Il a également salué le soutien constant de Son Altesse à l'action humanitaire au Soudan et ses efforts pour instaurer la paix.

Al-Burhan a souligné l'engagement commun à développer et à renforcer les relations bilatérales profondes qui unissent les deux pays frères, sous la sage direction de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, afin de répondre aux aspirations des deux peuples, rappelant les liens historiques qui unissent les deux nations.

De son côté, l'Émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad, a exprimé sa profonde gratitude pour cette visite, soulignant les relations fraternelles étroites et les liens durables qui unissent les deux peuples frères, et exprimant son espoir de voir la coopération se développer dans divers domaines.

Le Président du Conseil de souveraineté était accompagné du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem, du Ministre des Finances, le Dr Jibril Ibrahim, et du Directeur du Service général de renseignement, le Lieutenant-général Ahmed Ibrahim Mufaddal.