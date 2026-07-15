Cote d'Ivoire: Le bénéfice de la NSIA Banque CI progresse de 7 % grâce à la croissance des prêts et des dépôts

La NSIA Banque Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 7 % de son bénéfice net en 2025, qui s'est établi à 40,7 milliards de francs CFA, la croissance des prêts, l'afflux de dépôts et la maîtrise des coûts ayant compensé la hausse des provisions.

Le bilan de la banque (BRVM : NSBC) a dépassé pour la première fois les 3 000 milliards de francs CFA, progressant de 22 % pour s'établir à 3 073 milliards de francs CFA. L'encours des prêts a augmenté de 18 % pour s'établir à 1 819 milliards de francs CFA, principalement grâce à une hausse de 26 % des prêts aux entreprises. Les dépôts de la clientèle ont grimpé de 32 % pour atteindre 2 242 milliards de francs CFA, soutenus par une augmentation de 47 % des dépôts à vue.

Le produit net bancaire a progressé de 15 % pour s'établir à 112,9 milliards de francs CFA, la hausse des revenus d'intérêts ayant compensé la baisse des revenus de commissions. Les charges d'exploitation ont augmenté de 7 %, ce qui a permis au résultat brut d'exploitation de bondir de près de 30 % pour atteindre 51,3 milliards de francs CFA. Le coefficient d'exploitation s'est amélioré à 54,6 %, reflétant des gains d'efficacité opérationnelle.

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La banque a renforcé ses provisions dans le cadre d'une politique de gestion des risques plus prudente, ce qui a freiné la croissance des résultats malgré de meilleures performances opérationnelles. Les créances douteuses se sont établies à environ 7 % du total des prêts, soit un niveau inférieur à la moyenne du secteur bancaire de l'UEMOA, qui est d'environ 10 %, tandis que le ratio de solvabilité a atteint 13,15 %, dépassant le minimum réglementaire de 11,5 %.

Les actionnaires se prononceront sur un dividende de près de 19 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux de distribution d'environ 47 %. La banque a également mené à bien une titrisation de créances de 50 milliards de francs CFA et a continué à financer des projets dans les domaines du logement, des petites entreprises, de l'agriculture et de l'énergie. Les résultats du premier trimestre 2026 ont affiché un produit net bancaire en hausse de 28 % et un résultat net en hausse de 53 %, ce qui laisse entrevoir une poursuite de la croissance des bénéfices.

Points clés à retenir

Les résultats 2025 de la NSIA Banque montrent que la croissance est tirée par son activité bancaire de base plutôt que par des gains ponctuels. La forte croissance des prêts et la hausse des dépôts de la clientèle indiquent que la banque continue de gagner des parts de marché dans le secteur bancaire ivoirien en pleine expansion. La forte augmentation des dépôts à vue revêt une importance particulière, car il s'agit d'une source de financement à moindre coût, capable de soutenir les activités futures de crédit tout en préservant les marges.

La décision d'augmenter les provisions suggère également que la direction se prépare à faire face aux risques futurs plutôt que de chercher à maximiser les bénéfices à court terme. Bien que la hausse des provisions ait limité la croissance des bénéfices, la qualité des actifs de la banque reste supérieure à la moyenne régionale, le taux de créances non performantes étant inférieur à celui du secteur bancaire de l'UEMOA.

Pour les investisseurs, la combinaison d'un résultat d'exploitation en hausse, d'une efficacité en amélioration, d'une assise financière solide et d'un taux de distribution de 47 % renforce l'attrait de la banque en tant qu'opportunité d'investissement. Le bon démarrage de l'année 2026 suggère également que la dynamique des résultats se poursuit. Les principaux risques restent liés aux variations des taux d'intérêt, à la qualité du crédit et à la concurrence, alors que le secteur bancaire ivoirien attire de nouveaux acteurs et que les prêteurs existants poursuivent leur expansion dans la région.