Burkina Faso: L'AFC s'engage à investir 300 millions de dollars dans la plus grande centrale électrique du pays

L'Africa Finance Corporation a débloqué la première tranche de 60 millions de dollars d'un financement total de 300 millions de dollars destiné à soutenir la construction de la plus grande centrale électrique du Burkina Faso, marquant ainsi le premier investissement de l'institution dans ce pays.

Cette centrale de 119 mégawatts est développée par le producteur d'électricité turc Aksa Enerji et devrait entrer en service en 2027. Le projet vise à accroître la production nationale d'électricité et à réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des importations d'électricité.

Environ 60 % de l'électricité du Burkina Faso est importée des pays voisins, ce qui expose le pays à des perturbations d'approvisionnement et à des coûts énergétiques plus élevés. Seuls environ 20 % de la population ont accès à l'électricité, ce qui fait de la fiabilité de l'approvisionnement électrique l'un des principaux défis de développement du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'AFC, la nouvelle centrale devrait permettre de réduire de plus de moitié les importations d'électricité tout en augmentant la capacité de production nationale. Le projet devrait également améliorer la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, soutenir l'activité industrielle et créer un environnement plus propice à l'investissement privé et à la création d'emplois.

Cet investissement renforce le partenariat entre l'AFC et Aksa Enerji, après le financement de projets énergétiques au Sénégal et au Ghana en 2025. Créée en 2007, l'AFC a investi plus de 19 milliards de dollars dans 36 pays africains et se concentre sur les infrastructures dans les domaines de l'énergie, des transports, des télécommunications, de l'industrie lourde et des ressources naturelles.

Points clés à retenir

Le projet énergétique du Burkina Faso vise à remédier à l'un des principaux freins économiques du pays. L'accès limité à l'électricité et la forte dépendance vis-à-vis des importations d'électricité ont alourdi les coûts pour les entreprises et les ménages, tout en exposant le pays à des perturbations régionales de l'approvisionnement.

Une centrale électrique nationale de plus grande envergure pourrait renforcer la sécurité énergétique, réduire la facture des importations et fournir une alimentation électrique plus stable aux usines, aux mines et aux petites entreprises. Pour les investisseurs, un approvisionnement électrique fiable est souvent l'une des premières conditions nécessaires au développement des activités manufacturières et industrielles.

Ce projet témoigne également du rôle croissant de l'AFC en tant que bailleur de fonds à long terme pour les infrastructures en Afrique, en particulier là où les prêteurs commerciaux peuvent se montrer réticents à investir en raison de risques politiques ou sécuritaires. Toutefois, ce projet met également en évidence le défi énergétique à long terme auquel est confronté le Burkina Faso.

Une centrale au gaz peut améliorer l'approvisionnement à court terme, mais la croissance future de la demande nécessitera des investissements continus dans les réseaux de transport, les énergies renouvelables et les interconnexions régionales. La réussite du projet dépendra non seulement de l'achèvement des travaux dans les délais, mais aussi de la garantie de l'approvisionnement en combustible, du maintien de prix de l'électricité abordables et de l'amélioration de l'accès au réseau. Si ces conditions sont remplies, cet investissement pourrait jeter les bases d'une croissance industrielle plus large et d'une résilience économique renforcée.