Afrique Centrale: Trois entreprises gabonaises sélectionnées pour le programme d'accompagnement à l'introduction en bourse de la CEMAC

Trois entreprises gabonaises ont été sélectionnées pour participer à un programme régional visant à aider les entreprises à se préparer à une introduction en bourse sur la Bourse d'Afrique centrale, alors que les autorités de régulation cherchent à augmenter le nombre de sociétés cotées à la BVMAC.

L'Unité de gestion de la réforme des institutions financières de la CEMAC a annoncé les résultats de son appel à manifestation d'intérêt le 10 juillet. Quatre entreprises ont été sélectionnées, dont les sociétés gabonaises Samb'a Assurances, Gabon Power Company et Façade Maritime Champ Triomphal. Le programme prendra en charge les coûts de préparation de l'introduction en bourse, l'un des principaux obstacles à la cotation.

Cette initiative bénéficie du soutien de la Banque des États de l'Afrique centrale, de la Commission de surveillance des marchés financiers de la CEMAC, de la BVMAC et de la Banque africaine de développement. Elle vise à aider les entreprises à accéder aux marchés des capitaux tout en renforçant la profondeur de la bourse régionale.

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Les entreprises sélectionnées représentent différents secteurs. Samb'a Assurances opère dans le domaine de la micro-assurance numérique et a vu son chiffre d'affaires augmenter de 136 % en 2025 pour atteindre 443 millions de francs CFA, avec un bénéfice net de 33 millions de francs CFA. Gabon Power Company développe des infrastructures électriques et hydrauliques et a précédemment annoncé son intention de lever entre 40 et 50 milliards de francs CFA sur le marché régional. Façade Maritime Champ Triomphal est active dans le développement urbain et immobilier.

Cette sélection s'inscrit dans le cadre du processus d'introduction en bourse en cours de BGFI Holding et ajoute des émetteurs potentiels issus des secteurs de l'assurance, de l'énergie et de l'immobilier à un marché encore dominé par les institutions financières. Le calendrier des introductions en bourse de ces sociétés n'a pas encore été annoncé.

Points clés à retenir

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à développer le marché des capitaux de la CEMAC en augmentant l'offre de sociétés cotées, plutôt qu'en se concentrant uniquement sur la demande des investisseurs. L'un des principaux obstacles pour les entreprises privées d'Afrique centrale réside dans le coût et la complexité des démarches nécessaires à une introduction en bourse, notamment les formalités juridiques, les audits, les changements de gouvernance et la publication des états financiers.

En prenant en charge une partie de ces coûts, les régulateurs espèrent encourager davantage d'entreprises à recourir au marché boursier plutôt que de compter uniquement sur les prêts bancaires. Le choix d'entreprises issues des secteurs de l'assurance, de l'énergie et de l'immobilier favorise également la diversification sectorielle au sein de la BVMAC, qui reste modeste par rapport aux autres places boursières africaines. Pour les investisseurs, un plus grand nombre de sociétés cotées pourrait améliorer la liquidité, élargir les opportunités d'investissement et attirer davantage de capitaux institutionnels.

Ce programme intervient également alors que BGFI Holding poursuit sa propre introduction en bourse, ce qui suggère que la région cherche à mettre en place un pipeline d'introductions en bourse plutôt que de se contenter de transactions isolées. Le prochain défi sera celui de la mise en oeuvre. Les entreprises sélectionnées doivent se conformer aux exigences en matière de gouvernance, de reporting et de réglementation avant leur introduction en bourse, tandis que le marché devra bénéficier d'une demande suffisante de la part des investisseurs pour garantir le succès des offres et assurer une négociation active sur le marché secondaire après leur entrée en bourse.