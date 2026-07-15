Guinée Equatoriale: Lae pays s'associe à Huawei pour moderniser son réseau de télécommunications

La Guinée équatoriale a signé un accord de partenariat entre l'opérateur de télécommunications public GETESA et Huawei afin de moderniser le réseau de télécommunications du pays et d'améliorer les services Internet et mobiles.

Cet accord donne le coup d'envoi d'un programme d'optimisation du réseau d'une durée de six mois, visant à augmenter la capacité, à améliorer les débits de données et à réduire les interruptions de service. Ce projet fait suite à un audit qui a mis en évidence des faiblesses au niveau des équipements réseau, de la bande passante et des infrastructures, entraînant une congestion du réseau et une mauvaise qualité de service.

La demande en services numériques ne cesse de croître en Guinée équatoriale. Fin 2025, le pays comptait environ 1,18 million d'internautes, ce qui représente un taux de pénétration d'Internet de 60,4 % de la population. Le gouvernement a déclaré que ce partenariat avec Huawei visait à améliorer la qualité de service pour les particuliers et les entreprises.

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Ce plan de modernisation s'inscrit également dans le cadre de la stratégie plus large du pays en matière d'infrastructures numériques. La compagnie d'électricité publique SEGESA possède un réseau national de fibre optique s'étendant sur environ 2 000 kilomètres. Le gouvernement souhaite utiliser ce réseau pour étendre la couverture haut débit au-delà de son rôle actuel de gestion du réseau électrique.

Les autorités ont également proposé de créer une société dédiée à la gestion et à la commercialisation du réseau de fibre optique. Huawei a été identifié comme un partenaire technique potentiel pour aider à développer le projet et transformer cette infrastructure en un actif commercial favorisant la connectivité à l'échelle nationale.

Points clés à retenir

L'accord conclu entre la Guinée équatoriale et Huawei ne se limite pas à la résolution des problèmes de réseau. Il s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à développer l'infrastructure numérique du pays en s'appuyant sur les actifs publics existants. Le réseau de fibre optique de 2 000 kilomètres appartenant à SEGESA offre au gouvernement une infrastructure de base capable de soutenir l'expansion du haut débit sans qu'il soit nécessaire de construire un réseau entièrement nouveau.

S'il est bien géré, ce projet pourrait améliorer l'accès à Internet, réduire les coûts de connectivité et soutenir les entreprises, les services financiers, l'éducation et l'administration publique. Une meilleure infrastructure de télécommunications est également essentielle pour attirer les investissements, car des réseaux numériques fiables sont désormais une exigence fondamentale pour de nombreux secteurs. Le principal défi réside dans la mise en oeuvre. La modernisation des équipements réseau ne suffira pas à elle seule à résoudre les problèmes de service si la gestion commerciale, la maintenance et les investissements restent insuffisants.

La proposition de créer une société distincte pour gérer le réseau de fibre optique suggère que le gouvernement souhaite séparer la propriété des infrastructures de l'exploitation commerciale, un modèle utilisé dans plusieurs pays pour améliorer l'efficacité. Pour Huawei, cet accord renforce son rôle dans les infrastructures numériques africaines. Pour la Guinée équatoriale, le succès du projet dépendra de la capacité des réseaux plus rapides à se traduire par un accès plus large au haut débit, une activité plus soutenue du secteur privé et une adoption plus généralisée du numérique à travers le pays.