Une forte délégation du Parlement de la République démocratique du Congo, conduite par les Présidents des deux Chambres, le Président de l'Assemblée nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, et le Président du Sénat, l'Honorable Jean-Michel Sama Lukonde, participe à la 51ème Session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), dont les travaux officiels et solennels se sont ouverts ce vendredi 10 juillet 2026 à Yaoundé, au Cameroun.

Prenant la parole au nom de la République Démocratique du Congo lors de la séance plénière consacrée au thème : «Multilatéralisme et souveraineté des Etats», le Président de l'Assemblée nationale a porté devant les parlementaires francophones le plaidoyer de la RDC en faveur du respect du droit international, de la souveraineté des Etats et d'une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs.

A travers cette intervention, le Parlement congolais est venu renforcer, par la diplomatie parlementaire, les efforts diplomatiques inlassablement menés par le Président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue du rétablissement définitif de la paix dans l'Est de la RDC et du respect des engagements internationaux librement souscrits.

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Evoquant la situation sécuritaire dans l'Est du pays, Aimé Boji Sangara a dénoncé l'agression dont la République Démocratique du Congo est victime depuis près de trois décennies de la part du Rwanda, rappelant que cette guerre continue d'occasionner une catastrophe humanitaire d'une ampleur dramatique, marquée par des millions de déplacés, des pertes massives en vies humaines ainsi que des violences insoutenables infligées aux populations civiles, particulièrement aux femmes et aux enfants.

Le Président de l'Assemblée nationale a également appelé la communauté internationale à dépasser les condamnations de principe et à exiger le respect des résolutions des Nations Unies, notamment le retrait des forces rwandaises du territoire congolais, le respect de la souveraineté de la RDC ainsi que l'exécution de bonne foi des engagements de paix déjà conclus.

Le Speaker de l'Assemblée nationale a notamment estimé qu'aucun multilatéralisme crédible ne pouvait subsister lorsque les engagements internationaux sont violés en toute impunité, avertissant qu'une telle situation fragilise durablement la paix, la stabilité et la sécurité internationales.

Rappelant que la Francophonie est avant tout une communauté de valeurs, il a insisté sur le fait que l'Assemblée parlementaire de la Francophonie ne saurait rester silencieuse face à la violation de la souveraineté d'un de ses États membres et à la catastrophe humanitaire qui en découle.

Il a exhorté les parlementaires francophones à faire entendre une voix commune afin que les institutions multilatérales ne deviennent jamais des tribunes qui favorisent ou légitiment les agresseurs, mais demeurent des espaces de défense du droit, de la justice et de la paix.

Tout en réaffirmant que l'appel de la RDC n'est dirigé contre aucun peuple, le Président de l'Assemblée nationale a souligné qu'il s'inscrivait dans la vision du Chef de l'Etat, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, qui privilégie constamment le dialogue, le bon voisinage et les solutions diplomatiques pour restaurer une paix durable dans la région.

«D'une seule voix, disons haut et fort que nos institutions multilatérales ne peuvent devenir des tribunes qui priment les agresseurs !», a-t-il martelé.

Abordant enfin la question sanitaire, Aimé Boji Sangara a lancé un appel à la solidarité de l'espace francophone face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans le Nord-Est de la RDC. Saluant l'appui des partenaires internationaux, notamment l'OMS et le CDC Afrique, il a rappelé l'expertise reconnue de la RDC dans la lutte contre cette maladie, acquise au fil des seize précédentes épidémies et mise au service d'autres pays africains lors de la crise d'Ebola de 2014.

Pour le Président de l'Assemblée nationale, la lutte contre Ebola constitue, au même titre que la préservation de la paix, un défi collectif qui appelle une coopération internationale renforcée et une solidarité agissante entre les États membres de la Francophonie.