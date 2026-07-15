Congo-Kinshasa: Festival international des étoiles africaines et internationales - Gina Efonge Isekofeta annoncé à la soirée de Gala dénommée 'Nuit des légendes de la Rumba'

14 Juillet 2026
La Prospérité (Kinshasa)
Par Carlos Ituku/CP

A Kinshasa, une soirée de gala dénommée « Nuit des légendes de la Rumba patrimoine culturel, immatériel de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) est prévue le vendredi 8 août 2026 dans la salle Virunga du centre international des conférences de Blazon Fleuve Congo. Un évènement exceptionnel à ne pas rater, organisé sous le patronage du ministère de la culture, Arts et patrimoine, en partenariat avec le Festival International des Etoiles africaines et internationales, coordonné par l'honorable Serge Kayembe .

Plusieurs artistes de renom de deux capitales les plus proches du monde, à savoir, Kinshasa et Brazzaville, sont attendus entre autres : Gina Efonge Isekofeta Nkolo Indusa, Reddy Amisi, Djuna Djanana , FayaTess, Jeannot Bombenga, Canta Nyboma Nioka Longo, Suzy Kasaya, Mbilia Bel et tant d'autres.

La Nuit des légendes de la Rumba s'inscrit dans la logique de la préparation de la 16ème édition du Festival International des Etoiles, en sigle (FIET) prévu en novembre 2026 à Paris. Comme l'a confirmé son initiateur Serge Kayembe Mwadivita, ceci, à l'occasion de la messe d'action de grâce à l'Hommage des frères Soki récemment décédés. Mais également, cette fête africaine de leaders de la musique congolaise en particulier, ouvre une brèche de réflexion afin d'envisager une perspective durable de pérennisation, notamment du patrimoine culturel, immatériel de l'Unesco.

Selon le visionnaire de « Nuit des légendes de la Rumba », Serge Kayembe, cet événement poursuit deux objectifs : Primo : Encourager les artistes congolais de la diaspora, eux, dont les cœurs battent pour leur patrie, à savoir qu'ils ont toujours la valeur et l'estime de leur beau pays, après avoir planté de la douce mélodie au cœur des mélomanes. Et ce, malgré qu'ils vivent à l'étranger pour diverses raisons. Secundo : « Nuit des légendes de la rumba » est donc l'opportunité, qui leur permettront de découvrir le chantier » Congo » qui chaque jour revêt sa plus belle robe, se dotant des infrastructures modernes à l'instar du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, ainsi que du Musée national de la RDC.

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Bref aperçu sur le Poète Gina wa Gina Efonge

Très tôt, à l'âge de 13 ans, Efonge Isekofeta Jean Pierre, alias Gina wa Gina débute sa carrière musicale en 1969. Fils de Corneille Efonge, originaire de la Province de l'Equateur, le poète Gina Isekofeta est une figure historique qui a caressé sa génération des chansons poétiques, à l'instar de » Consolation, YO NALINGA, et Bepe Yamunu. Égal à sa propre charisme et beauté physique, le chanteur Gina Efonge incarne la constance et le repère de musique congolaise comme mainte fois, le disait haut et fort, King Kester Emeneya d'heureuse mémoire.

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