Congo-Kinshasa: Ordination sacerdotale des religieux du COSUMA à la Cathédrale Notre-Dame du Congo

Ce samedi 11 juillet 2026, la Cathédrale Notre-Dame du Congo de Kinshasa a servi de cadre à une cérémonie religieuse de grande envergure. Plusieurs religieux membres de la Conférence des Supérieurs Majeurs (COSUMA) ont été ordonnés prêtres, marquant une étape décisive dans leur engagement au service de l'Église et de la communauté.

C'est dans une atmosphère empreinte de ferveur et de solennité que s'est déroulée la messe d'ordination sacerdotale ce samedi matin. Parents, amis, fidèles et membres des différentes congrégations religieuses ont pris d'assaut l'enceinte de la cathédrale pour témoigner de l'engagement définitif de ces nouveaux ouvriers apostoliques.

Un engagement au service de l'Évangile

Les nouveaux prêtres, issus des rangs du COSUMA, ont reçu le sacrement de l'ordre par l'imposition des mains du Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, Archevêque métropolitain de Kinshasa. Vêtus de leurs aubes blanches et de leurs étoles diaconales avant de revêtir la chasuble sacerdotale, les candidats ont exprimé leur volonté de consacrer leur vie à l'annonce de l'Évangile et à l'administration des sacrements.

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Le COSUMA, qui regroupe les responsables des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique en République Démocratique du Congo, voit ainsi ses effectifs renforcés par des hommes formés pour répondre aux défis pastoraux contemporains.

Une cérémonie riche en symboles

La liturgie a été ponctuée par des moments forts, notamment la prostration des futurs prêtres pendant la litanie des saints, signe de leur abandon total à la volonté de Dieu, suivie de l'onction du Saint-Chrême dans la paume de leurs mains.

Dans son homélie, le Cardinal Fridolin Ambongo a rappelé aux nouveaux ordonnés l'importance de la mission qui leur est confiée : « Vous êtes appelés à être des ponts entre Dieu et les hommes, des pasteurs selon le coeur du Christ, attentifs aux souffrances de notre peuple et porteurs d'espérance. »

Une liesse populaire

À la sortie de la cathédrale, l'émotion était palpable. Les chants de chorales et les cris de joie des familles ont accompagné les nouveaux prêtres. Pour de nombreux fidèles présents, cette cérémonie est un signe de la vitalité de l'Église catholique en RDC, qui continue de susciter de nombreuses vocations malgré un contexte socio-économique souvent difficile.

Cette journée du 11 juillet 2026 restera gravée dans les mémoires comme un moment de renouveau spirituel pour le COSUMA et pour l'ensemble de l'archidiocèse de Kinshasa. Les nouveaux prêtres vont désormais rejoindre leurs communautés respectives pour entamer leur ministère sacerdotal.