Tanzanie: MeTL, la société de Mohammed Dewji, mise 275 millions de dollars sur l'essor du graphite

Le groupe MeTL prévoit d'investir 275 millions de dollars dans l'exploitation minière du graphite en Tanzanie, alors que l'entreprise se positionne pour approvisionner le marché en pleine croissance des batteries pour véhicules électriques et développer ses activités industrielles.

Le président Mohammed Dewji a déclaré à Bloomberg que la production commerciale devrait démarrer d'ici 18 mois. L'entreprise collabore avec des clients européens pour répondre aux spécifications du graphite destiné aux batteries, tout en s'approvisionnant en technologies de traitement auprès de la Chine.

MeTL prévoit de commencer par produire du graphite d'une pureté d'environ 94 % et de le vendre à des raffineurs chinois avant de passer à la production de graphite de qualité batterie destiné à l'exportation directe vers l'Europe, le Japon et la Corée du Sud. Cet investissement intervient alors que les gouvernements et les constructeurs automobiles cherchent à diversifier leurs approvisionnements en minéraux stratégiques en s'affranchissant de la Chine, qui domine le secteur de la transformation du graphite.

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Ce projet lié au graphite s'inscrit dans le cadre du plan de MeTL visant à porter son chiffre d'affaires annuel à 10 milliards de dollars d'ici 2035. L'entreprise se développe également dans le tourisme de luxe, en transformant une île de 150 hectares près de Zanzibar en complexe hôtelier haut de gamme et en construisant un lodge de safari de luxe dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie.

Fondée à l'origine comme entreprise de fabrication et de biens de consommation, MeTL produit aujourd'hui plus de 50 catégories de produits, est présente dans 11 pays africains et emploie plus de 40 000 personnes. M. Dewji a par ailleurs récemment manifesté son intérêt pour un investissement de 100 millions de dollars dans le projet de raffinerie proposé par Aliko Dangote au Kenya, s'inscrivant ainsi dans la stratégie du groupe visant à se lancer dans de grands investissements industriels.

Points clés à retenir

L'investissement de MeTL dans le graphite reflète une évolution plus large du rôle de l'Afrique dans la transition énergétique mondiale. La Tanzanie possède certains des plus grands gisements de graphite au monde, et la demande pour ce minéral devrait augmenter, car le graphite est le principal matériau utilisé dans les anodes des batteries lithium-ion.

Si l'attention s'est largement portée sur le lithium, le cobalt et le nickel, chaque batterie de véhicule électrique nécessite également d'importantes quantités de graphite. Parallèlement, les gouvernements européens, japonais, sud-coréens et américains s'efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui contrôle la majeure partie des capacités mondiales de transformation du graphite.

La stratégie de MeTL va au-delà de l'exploitation minière en misant sur la transformation et les exportations à plus forte valeur ajoutée plutôt que sur la simple vente de matière première. Cela pourrait permettre à l'entreprise de tirer davantage de valeur de la chaîne d'approvisionnement si elle respecte les normes de qualité internationales. Les investissements dans le tourisme constituent également un facteur de diversification, offrant au groupe une exposition à un autre secteur bénéficiant de la hausse de la demande mondiale.

Pour la Tanzanie, des projets de ce type pourraient accroître les recettes d'exportation, attirer les investissements industriels et renforcer la position du pays sur le marché des minéraux critiques. Les principaux défis restent la technologie de transformation, les infrastructures, le financement et la concurrence des producteurs établis, en particulier la Chine, qui continue de dominer les chaînes d'approvisionnement mondiales du graphite raffiné et des batteries.