Sénégal: À Kaolack, la CRSE entame une campagne de communication sur les réformes du secteur énergétique

14 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — La Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) a entamé la troisième étape d'une campagne de communication consacrée aux réformes menées par l'État dans le domaine énergétique, a-t-on appris de son président, Ibrahima Niane, mardi, à Kaolack (centre).

Cette étape concerne les régions de Dakar, Thiès (ouest), Kaolack et Diourbel (centre), a-t-il dit à l'APS, précisant qu'elle se poursuivra jusqu'au samedi 25 juillet.

La campagne consiste à tenir des ateliers sur les réformes du secteur énergétique et à dérouler des caravanes dans les villes visitées, selon M. Niane.

"Cette campagne de communication est le fruit de la coopération bilatérale entre le gouvernement du Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique, à travers le programme Power Compact", a-t-il dit.

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Le Power Compact est un programme de développement du secteur énergétique sénégalais mis en oeuvre avec le soutien financier du gouvernement américain.

"Cet important projet cible, au-delà des réformes, la modernisation et l'extension du réseau de transport d'électricité au Sénégal, le réseau de distribution également", a expliqué le président de la CRSE, ajoutant qu'il comporte un volet électrification rurale dont bénéficie la région de Kaolack.

Il ajoute que "les autorités ont fait le choix stratégique de placer l'énergie au coeur de leur ambition de transformation économique et sociale" du pays.

Ibrahima Niane rappelle que la mission de la CRSE est de sécuriser les investissements, de protéger les consommateurs et de contribuer au développement du secteur énergétique.

"Sans une régulation forte et crédible, le secteur de l'énergie peut devenir une source d'instabilité, d'inégalités et de tensions sociales. La régulation assure la continuité du service public, garantit des tarifs justes et transparents, sécurise les investissements indispensables au développement des infrastructures", a poursuivi M. Niane.

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