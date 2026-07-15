Sénégal: Mines - Le ministre Cheikhou Oumar Seck fait de la recherche géologique un pilier de la souveraineté économique

Le ministre des Mines et de la Géologie, Cheikhou Oumar Seck, a effectué, mardi, une visite de travail et de prise de contact au Service géologique national du Sénégal (Sgns), où il a réaffirmé la volonté des autorités de faire du secteur minier un moteur du développement économique et de la souveraineté nationale.

Accompagné de son directeur de cabinet, Mamané Djitté, le ministre a rappelé que la décision du chef de l'État de dissocier les ministères des Mines et de l'Énergie traduit l'importance stratégique accordée au secteur extractif. Il a indiqué que les échanges réguliers avec le président de la République et le Premier ministre portent notamment sur les réformes destinées à renforcer la contribution des ressources minières à l'économie nationale.

Cheikhou Oumar Seck a présenté les principaux axes de la nouvelle feuille de route de son département. Celle-ci met l'accent sur l'amélioration de la gouvernance et la stabilisation du cadre réglementaire, avec l'annonce de la finalisation prochaine des décrets relatifs à l'opérationnalisation des différents fonds miniers ainsi qu'à la réglementation des explosifs.

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Le ministre a également insisté sur la transformation locale des ressources minières à travers des projets intégrés, notamment dans les filières du fer et du phosphate. Il a évoqué l'ambition de développer une industrie sidérurgique de pointe, appuyée par la stratégie « Gaz to Power », tout en citant parmi les priorités la mise en place d'un comptoir national de l'or, le renforcement du contrôle de l'orpaillage et le développement de la recherche géologique.

Selon le ministère, cette visite marque une étape importante dans la reconnaissance du rôle stratégique du Service géologique national du Sénégal, appelé à accompagner les politiques publiques dans la connaissance et la valorisation des ressources du sous-sol.

Les échanges avec les responsables de l'institution ont également permis d'aborder les défis budgétaires auxquels le Sgns est confronté, ainsi que les perspectives de renforcement de ses capacités. Le personnel a réaffirmé son engagement à soutenir les nouvelles orientations, tandis que la direction générale a présenté sa vision opérationnelle pour répondre aux ambitions fixées.