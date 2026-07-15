Sénégal: Alpha Thiam veut redonner au village artisanal de Soumbédioune sa splendeur d'antan

Dakar — Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a fait part de son ambition de redonner au village artisanal de Soumbédioune, à Dakar, "toute sa splendeur", en vue d'en faire l'une des vitrines du savoir-faire artisanal sénégalais.

"Notre ambition est claire : redonner à Soumbédioune toute sa splendeur, le réintégrer pleinement dans les circuits touristiques de Dakar et en faire une des vitrines de notre savoir-faire ancestral", a-t-il déclaré.

M. Thiam s'entretenait avec des journalistes après avoir visité les villages artisanaux de Rufisque, Guédiawaye, Yoff et Soumbédioune.

Il a assuré de sa volonté de bâtir avec les acteurs du secteur "un artisanat plus moderne, compétitif, souverain".

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"Chaque champion sénégalais prend sa part pour donner à notre jeunesse beaucoup plus d'emplois et contribuer au rayonnement à notre Sénégal. L'artisanat, si nous devons le rappeler, est le plus grand pourvoyeur d'emplois du Sénégal", a-t-il relevé.

Le ministre de la Culture a également insisté sur le fait que l'artisanat constitue non seulement le premier employeur au Sénégal, mais également "une école de "la deuxième chance et celle de la première" pour ceux dont le choix a été de se tourner vers ce secteur.

"Nous en sommes conscients. L'artisanat doit écrire ses plus belles lettres de noblesse sur les mois et les années à venir", a-t-il ajouté.

Il dit avoir également noté les doléances de tous les villages artisanaux qu'il a visités, promettant d'engager des réflexions avec les parties prenantes pour que ces sites soient à la hauteur des espoirs portés par les artisans.

Le président de la Chambre des métiers de Dakar, El Hadji Gorgui Diop, a de son côté insisté sur le fait que la région de Dakar demeure "la crème de l'artisanat du Sénégal".

Il est toutefois revenu sur les difficultés auxquelles les artisans se trouvent selon lui confrontés, liées notamment aux investissements dans le secteur et à la sécurité dans les villages artisanaux comme à Soumbédioune.