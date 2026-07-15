Sénégal: Bambey - 11 candidats au BFEM interpellés pour tricherie présumée

15 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Bambey — Onze candidats au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM), dont huit garçons et trois filles, ont été interpellés mardi au CEM Bambey 2 pour une affaire de tricherie présumée, a appris l'APS de source sécuritaire.

Les faits se sont produits vers 17 heures, mardi, lorsque le président du jury a alerté les forces de défense et de sécurité après avoir constaté des faits suspects.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les mis en cause avaient en leur possession, dans leurs téléphones portables, l'ensemble des sujets des épreuves du BFEM au moment de leur interpellation.

Les onze suspects ont été placés en garde à vue au commissariat urbain de Bambey, où une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette affaire et d'identifier d'éventuelles complicités, selon la même source.

Lire l'article original sur APS.

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