Sénégal: Village artisanal de Rufisque - Alpha Thiam sensible aux doléances des artisans

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Thiam, a entamé une série de visites au village artisanal de Rufisque, dans le cadre de sa prise de contact avec les acteurs du secteur. Il a pris l'engagement de construire le mur de clôture du site et annonce une diligence dans le dossier du transfert des mécaniciens vers la Zone d'activités des mécaniciens et professionnels de l'automobile (Zampa).

Le village artisanal de Rufisque a accueilli, ce mardi 14 juillet, la tournée du ministre Alpha Thiam, venu échanger, s'enquérir des conditions de travail des artisans et identifier les principaux défis auxquels ils sont confrontés. Il souligne leur capacité de résilience. « Nous sommes conscients de vos conditions difficiles. Nous sommes là pour vous écouter, recueillir vos doléances et essayer de trouver ensemble des solutions », déclare-t-il d'emblée, tout en soulignant que rencontrer les acteurs requiert du « courage » et une « capacité d'écoute attentive ». Le ministre inscrit sa tournée dans une approche de territorialisation de sa mission.

Mame Sougou, qui a parlé au nom des artisans du village, souligne que la seule observation suffit à constater la situation dans laquelle se trouve le site. « Occulter nos conditions difficiles de travail reviendrait à occulter la réalité. Toute aide qui ne vise pas à transformer le visage du village ne serait qu'une peine perdue », estime-t-il. Dans ce sens, il en a profité pour énumérer les doléances, notamment la construction du mur, l'augmentation du nombre de cantines, la participation aux foires internationales et l'organisation annuelle d'une foire départementale au sein du village artisanal.

Après les avoir écoutés, le ministre, qui réaffirme sa démarche articulée autour de la co-construction, a pris l'engagement solennel de construire le mur du village artisanal de Rufisque. Alpha Thiam promet de les accompagner pour améliorer leurs performances. « Le Sénégal a du talent, du génie ; le Sénégal sait faire du made in Sénégal. Nous devons vous outiller, vous ouvrir l'accès au marché et favoriser votre développement financier », avance-t-il, en soulignant la nécessité d'installer un centre d'incubation technologique de services.

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Par ailleurs, le ministre s'est intéressé à la situation des mécaniciens. Il informe, à cet effet, le Regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal de l'évolution de la Zone d'activités des mécaniciens et professionnels de l'automobile (Zampa). « Nous allons rencontrer, la semaine prochaine, le gouverneur de Dakar pour voir comment organiser votre installation sur ce site. Nous allons lever tous les facteurs qui bloquent ce processus », assure-t-il. Le ministre a poursuivi sa tournée dans les villages artisanaux de Guédiawaye, Yoff et Soumbédioune.