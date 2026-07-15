Togo: Une culture qui résiste au temps

« L'héritage culturel du Togo célébré sous le regard de Faure Gnassingbé », titre Le Messager. Le journal fait référence aux Evala, les luttes traditionnelles qui se déroulent jusqu'à la fin de la semaine en pays kabyè.

Rite initiatique marquant le passage à l'âge adulte pour les jeunes kabyè, les Evala transmettent des valeurs de courage, de discipline et de solidarité, tout en préservant un pan essentiel du patrimoine togolais.

Pendant toute la semaine, les différents cantons de la Kozah vibrent au rythme des empoignades, des chants et des danses traditionnelles, dans une ambiance qui dépasse les arènes pour s'étendre à des activités culturelles, sociales et économiques.