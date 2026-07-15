Afrique: Interdiction de toute intervention ou déclaration publique de la FSF en lien avec la participation du Sénégal au Mondial 2026

Dakar — Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, mardi dans un communiqué, avoir instruit la Fédération sénégalaise de football (FSF) de suspendre, avec "effet immédiat", toute intervention ou déclaration publique en lien avec la participation de l'équipe nationale à la Coupe du monde 2026, promettant qu"'un bilan complet et rigoureux sera mené".

Dans le communiqué, le département ministériel indique suivre "avec attention" les récents débats et prises de parole intervenus à la suite de cette participation du Sénégal au Mondial américain, soulignant que cette décision vise à préserver "la sérénité nationale et à garantir le respect des institutions."

Selon la même source, cette mesure a pour objectif de mettre un terme aux "polémiques stériles" susceptibles de porter atteinte à l'image et à la réputation du Sénégal sur la scène internationale.

Le ministère assure par ailleurs que l'État "assumera pleinement ses responsabilités et procédera à une évaluation officielle de cette participation".

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"Un bilan complet et rigoureux sera mené dans le strict respect des procédures et avec toute la gravité requise", précise le communiqué.

En attendant les conclusions de cette évaluation, le ministère appelle l'ensemble des acteurs au calme, au sens des responsabilités, ainsi qu'au respect de la dignité humaine et des principes de l'État de droit.

La Fédération sénégalaise de football a annoncé, dans la nuit de samedi à dimanche, avoir engagé une procédure de cessation des fonctions du sélectionneur national ainsi que de l'ensemble de son staff technique, à l'issue d'une réunion de son Comité exécutif.

Cette décision intervient à la suite de l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, ajoute la même source.

Le Sénégal abait mené au score jusqu'à la 86e minute avant d'être renversé par la Belgique (2-3).

À la suite de cette élimination, de nombreux supporters sénégalais ainsi que des observateurs ont mis en cause les choix tactiques du le sélectionneur en fin de rencontre, estimant que les changements effectués ont contribué à déstabiliser l'équipe.

Le Sénégal avait auparavant terminé la phase de groupes avec deux défaites, face à la France (1-3) et à la Norvège (2-3). Il s'est qualifié pour les seizièmes de finale en tant que meilleur troisième suite à son large succès (5-0) contre l'Irak.

Lundi, la FSF a tenu une conference de presse au cours de laquelle son président Abdoulaye Fall, a fait état d'une "rupture de confiance" ayant motivé le licenciement du sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw.

Il est aussi revenu, à l'occasion de cette rencontre avec les journalistes, sur les péripéties de la signature tardive du contrat de Pape Thiaw intervenu à quelques heures de la deuxième sortie des Lions au Mondial face à la Norvège.