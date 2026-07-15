Sénégal: Le gouvernement fait de la reconstitution du capital semencier 'une priorité absolue' (Ministre)

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage Cheikhou Oumar BA, a réitéré, mardi, l'ambition du Sénégal de faire de la reconstitution du capital semencier "une priorité absolue", alignée à la Vision Sénégal 2050.

"La souveraineté alimentaire de notre pays repose en grande partie sur notre capacité collective à produire, multiplier et mettre à disposition des producteurs de semences certifiées de qualité, adaptées aux défis climatiques et à haute productivité", a avancé le ministre.

Dans cette perspective, "le gouvernement a fait de la reconstitution du capital semencier une priorité absolue, pleinement alignée sur la Vision Sénégal 2050", a-t-il dit.

Cheikhou Oumar Bâ présidait l'ouverture des travaux de l'atelier de partage du bilan 2025 et de planification des programmes semenciers 2026 de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), en présence de plusieurs chercheurs, d'experts, des producteurs et partenaires du secteur.

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Dans le contexte actuel de transformation de l'agriculture sénégalaise, "il nous appartient de bâtir un système semencier plus intégré, plus performant et plus résilient", a-t-il indiqué.

"Cela suppose de renforcer les synergies entre les différents acteurs de la chaine de valeur : recherche, contrôle et certification, producteurs semenciers, interprofessions, secteur privé et partenaires financiers", a poursuivi le ministre de l'Agrculture.

Il a souligné la nécessité d'une "meilleure valorisation des innovations issues de la recherche et une implication accrue du secteur privé dans la production, la distribution et la commercialisation des semences certifiées".

Cheikhou Oumar Bâ a, en outre, salué les efforts de l'ISRA qui "a tenu son rôle régalien avec des résultats concrets", à travers la production de 49 797 kg de semences prébase (G0 à G3) produites en hivernage pour plusieurs spéculations stratégiques.

Il en est de même avec la production de 102 340 kg mobilisés en contre-saison chaude et plus de 572 438 kg de semences d'arachide (base et R1) obtenus par les multiplicateurs privés.

"Ces résultats sont encourageants, mais ils ne doivent pas être considérés comme une fin en soi. Ils doivent avant tout constituer des indicateurs de pilotage nous permettant de mesurer objectivement le chemin déjà parcouru, d'évaluer l'écart qui nous sépare encore de notre ambition et d'apprécier l'effort qu'il nous reste à fournir", a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.