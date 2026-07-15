Sénégal: Contenu local - Pas moins de 500 marchés passés en revue entre janvier et mars 2026 (Responsable)

Dakar — Le Comité national de suivi du contenu a fait la revue de quelque 500 marchés passés dans le secteur extractif au cours du premier trimestre 2026, en vue de faire leur évaluation et de s'assurer que les entreprises locales sont positionnées dans les segments qu'ils peuvent exercer, a-t-on appris de son secrétaire technique, Mor Bakhoum.

"En 2026, rien que pour le premier trimestre, nous avons passé en revue pas moins de 500 marchés. Quand on dit passer en revue, c'est faire le contrôle et s'assurer que les entreprises locales soient positionnées dans les segments qu'ils peuvent exercer", a-t-il déclaré.

Il intervenait à une session de renforcement de capacités organisée par la commission commission de l'énergie et des ressources minérales de l'Assemblée nationale, en vue de permettre aux députés de mieux s'imprégner du rapport 2024 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et de s'informer davantage des enjeux liés à la gestion du contenu local.

Selon Mor Bakhoum, la problématique du contenu local inclut l'aspect accès au marché, mais aussi des volets relatifs à l'emploi local et au transfert de technologies.

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"Et aujourd'hui, ce que nous avons réussi à faire au niveau du secrétariat, c'est faire en sorte que le processus de passation des marchés dans le secteur extractif soit transparent", a-t-il poursuivi.

Bakhoum a rappelé qu'avant, le processus de passation des marchés dans le secteur minier et gazier était "contrôlé" par les sociétés.

"Mais ce contrôle est maintenant fait par l'État à travers le secrétariat technique. Quand on parle de contenu local, surtout dans le secteur extractif, on fait référence à l'orientation donnée par les plus hautes autorités pour que l'économie sénégalaise et les Sénégalais bénéficient pleinement de l'exploitation" des ressources extractives, a-t-il indiqué.

D'après le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local, c'est dans cette dynamique qu'un cadre légal a été mis en place, avec une loi sur le contenu local, initialement dans le secteur des hydrocarbures, ensuite étendue au secteur minier.