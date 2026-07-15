Sénégal: Bac 2026 - L'académie de Thiès réalise un bond de huit points, passant de 48,30% à 56,65 %

L'académie de Thiès a obtenu 56,65 % de réussite à la session 2026 du baccalauréat, contre 48,30 % en 2025, soit un bond de plus de huit points, a déclaré mardi, son responsable, l'inspecteur Gana Sène.

"Au baccalauréat, nous avons eu un bond de 8,35%, parce que l'année dernière on était à 48,30%. Cette année, les résultats sont passés à 56. 65%", a fait savoir Gana Séne, au terme de la visite de quelques centres d'examens, au premier jour du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM).

Selon M. Sène, ces résultats s'inscrivent dans une "dynamique globalement positive" de l'ensemble des examens dans l'académie.

L'Inspecteur d'académie a relevé que "2 033 mentions ont été enregistrées, dont 34 mentions Très bien, 304 mentions Bien et 1 695 mentions Assez bien".

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Il précise que "55 % des mentions sont obtenues par des filles", y voyant un "indicateur assez important".

M. Sène ajoute que l'académie de Thiès a obtenu un taux de réussite au baccalauréat "au-dessus de la moyenne nationale".

Pour lui, ce "bond considérable" de la circonscription académique, "montre que malgré le contexte difficile que nous avons traversé et malgré les perturbations, le dispositif de résilience [...] mis en place a bien fonctionné".

"Tout cela a été possible, grâce aux enseignants qui, dès la reprise des cours, ont mis en place dans chaque établissement en rapport avec les chefs d'établissement et les inspecteurs, des dispositifs qui ont permis de préparer nos élèves et de les mettre dans les conditions acceptables, pour faire les examens", a salué l'Inspecteur d'académie de Thiès.