Sénégal: Baccalauréat 2026 - Kolda affiche un taux de réussite provisoire de 48,15%

Kolda — L'académie de Kolda (sud) a réalisé un taux de réussite provisoire de 48,15% à la session de juillet 2026 du baccalauréat général, contre 39,1% lors de l'édition précédente, soit une progression de 9,05 %, a appris l'APS mardi de son chargé de communication, Bocar Kandé.

"Cette forte progression de près de 10 points (9,05%) marque un tournant historique pour cette circonscription éducative qui franchit pour la première fois ce seuil d'admission dès la proclamation des premiers résultats du baccalauréat général", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

L'enseignement public s'est particulièrement illustré au cours de cette session en totalisant un taux de réussite de 61,80 %, selon les données statistiques provisoires fournies par l'inspection d'académie, "Sur un effectif de 5 823 candidats ayant effectivement composé dans la région- dont une majorité de filles (3 150 candidats)-, le premier tour a vu l'admission d'office de 1 107 élèves. Parmi ces admis directs, les garçons devancent de peu les filles avec 576 bacheliers contre 531", a précisé M. Kandé.

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Au total, 160 mentions ont été attribuées par les différents jurys de la région, réparties comme suit : 02 mentions "Très Bien", 11 mentions "Bien" et 147 mentions "Assez Bien".

En intégrant la filière technique, le taux de réussite global de la région de Kolda grimpe à 49,69% contre 39,44% l'année dernière. Dans ce cumul global, l'enseignement public confirme son hégémonie avec un taux d'admission de 63,53%.

"Une mention spéciale a été attribuée au Lycée technique d'enseignement professionnel de Kolda. Plus grand centre d'examen du Sénégal pour les séries des sciences et technologies de l'économie et de la gestion (STEG), l'établissement s'est hissé au sommet de la hiérarchie locale en affichant un taux de réussite exceptionnel de 83,40%, assorti de 20 mentions +Assez Bien+", a-t-il fait savoir.

Les autorités académiques précisent toutefois que ces indicateurs sont provisoires, en attendant la compilation définitive et la proclamation officielle des résultats par l'Office du baccalauréat pour déterminer avec exactitude le rang occupé par la région de Kolda sur l'échiquier national.