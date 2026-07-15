Sénégal: Un projet veut former 20.000 talibés en cinq ans

Le gouvernement ambitionne de former 20.000 talibés en cinq ans à travers le projet "Dara Atelier", doté d'un financement de plus de 16 milliards de francs CFA, a-t-on appris mardi du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb.

Il s'exprimait lors d'une cérémonie de remise d'attestations de formation à des talibés, après une visite au "daara" de Koki, dans la région de Louga.

Selon Idrissa Samb, ce projet, mis en oeuvre par la Direction de l'apprentissage, s'inscrit parmi les priorités de la Vision Sénégal 2050 et vise à faire de la formation professionnelle un levier de justice sociale et d'égalité des chances en faveur des jeunes issus des écoles coraniques.

"Notre objectif est de former 20.000 talibés d'ici cinq ans sur l'étendue du territoire, avec un taux de certification visé de 80 % et un taux d'insertion professionnelle attendu à 70 %", a-t-il déclaré.

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Selon lui, l'État a mobilisé 16 milliards 150 millions de francs CFA pour financer ce programme, dont le pilotage technique et le suivi des bénéficiaires sont assurés par la Direction de l'apprentissage.

Le ministre a présenté Koki comme un site pilote du projet, 51 jeunes pensionnaires de l'école coranique de cette localité ont déjà bénéficié d'une formation dans des filières porteuses.

Parmi eux, 31 ont été formés en horticulture, maraîchage et arboriculture, tandis que 21 autres viennent d'achever une formation en pâtisserie, destinée à favoriser leur insertion professionnelle et leur auto-emploi.

"Au-delà de Koki, le programme est également déployé dans la région de Louga, notamment dans les communes de Guéoul et Louga, en partenariat avec l'Institut Manar Al-Khoda", a-t-il signalé.

Selon Idrissa Samb, 90 jeunes ont déjà été formés dans ces localités, dont 50 en maraîchage, pépinière et arboriculture, 20 en aviculture et 25 en couture.

Vingt-cinq autres bénéficiaires suivent actuellement une formation en arboriculture, pépinière et horticulture, a-t-il fait savoir.

Il estime que ces résultats démontrent que les "daaras" peuvent constituer des espaces de développement de compétences professionnelles en complément de l'enseignement religieux.

Réaffirmant l'engagement du gouvernement en faveur de la modernisation des "daaras", il a soutenu que l'investissement dans la formation des talibés constitue un investissement dans l'avenir du Sénégal et dans le renforcement de sa cohésion sociale.