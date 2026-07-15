Sénégal: Dakar et Rabat entretiennent une solidarité 'authentique', basée sur la confiance, selon le directeur général de la SSPP Le Soleil

Dakar — Le Maroc et le Sénégal entretiennent une solidarité "authentique", basée non seulement sur les intérêts mais aussi la confiance, a observé le directeur général de la SSPP Le Soleil, Lamine Niang, lors du vernissage, mardi, à Dakar, d'une exposition consacrée aux échanges entre les deux pays.

L'exposition "Maroc-Sénégal, une histoire partagée, un destin commun" se tient dans la résidence de l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, en prélude à la 27e Fête du Trône, l'évènement célébrant l'intronisation du roi Mohammed VI en 1999.

Le Maroc et le Sénégal donnent la preuve qu"'une solidarité africaine authentique est possible lorsqu'elle s'appuie sur la confiance, pas seulement sur les seuls intérêts", a dit Lamine Niang.

"Nos deux pays démontrent qu'il est possible d'être séparés par des milliers de kilomètres, tout en étant voisins par le coeur", a-t-il souligné.

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Les relations sénégalo-marocaines vont au-delà des lieux saints et de culte, dont la ville de Fez et la Grande Mosquée de Dakar, qui a été inaugurée en 1964 par le roi du Maroc, Hassan II (1929-1999), et le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor (1906-2001), a rappelé le directeur général du quotidien Le Soleil.

L'exposition raconte "une relation qui ne s'est jamais limitée aux protocoles diplomatiques", a-t-il souligné, ajoutant : "Les quelques mots [de l'exposition] évoquent une fraternité qui s'est construite dans une longue période, qui résiste aux modes, aux conjonctures et même aux changements de génération. L'exposition éclaire le chemin parcouru et veut faire de même de celui qui reste à parcourir."

M. Niang rappelle que les Sénégalais et les Marocains traversaient le Sahara pour échanger diverses marchandises, dont les tissus, les manuscrits, les épices et les savoirs.

"Nos [traditions] se sont croisées bien avant la naissance de nos États modernes [...] Le Maroc n'était pas seulement une destination. Il était un horizon. Le Sénégal n'était pas seulement une étape. Il devenait une terre d'accueil. La foi est venue consolider ce que la géographie avait commencé", a-t-il souligné.

L'exposition est composée d'une vingtaine de panneaux articulés autour de quatre grands sous-thèmes.

L'un des sous-thèmes, "Aux origines d'une amitié historique", retrace les fondements des relations sénégalo-marocaines. "Une diplomatie et une coopération au service de la fraternité et du développement", l'un des sous-thèmes, présente les principales réalisations et initiatives communes, qui témoignent de la vitalité de ce partenariat.

Le sous-thème "Spiritualité et patrimoine commun" met en relief la profondeur des liens religieux, culturels et patrimoniaux, qui rapprochent les deux peuples.

La partie de l'exposition intitulée "Le Maroc à la une du Soleil" est consacrée au suivi des relations sénégalo-marocaines par le quotidien Le Soleil.