Sénégal: L'énergie constitue un moteur essentiel pour le développement économique et social des territoires (Officiel)

Kaolack — L'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack (centre) en charge du développement, Mamadou Habib Kamara a évoqué, mardi, les enjeux liés à l'énergie qu'il présente comme l'un des principaux moteurs du développement économique et social des territoires.

"L'énergie constitue aujourd'hui l'un des principaux moteurs du développement économique et social de nos territoires. Elle conditionne le fonctionnement des services publics, soutient les activités industrielles, agricoles, artisanales et commerciales, favorise l'investissement et contribue directement à l'amélioration des conditions de vie de nos populations", a notamment expliqué l'autorité administrative régionale.

Mamadou Habib Kamara présidait les travaux la troisième étape de la campagne de communication initiée par la Commission de régulation du secteur de l'énergie (CRSE) du Sénégal, avec comme slogan "La CRSE pour vous servir mieux, plus et partout".

Dans cette perspective, il a insisté sur le rôle essentiel du régulateur, en ce sens qu'il lui revient de "veiller à l'équilibre entre les intérêts de l'Etat, des opérateurs et des consommateurs, tout en garantissant un service public de qualité, accessible, fiable, transparent et équitable".

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Il a salué cette approche de la CRSE, allant dans le sens d'informer les citoyens sur leurs droits et leurs obligations, mais également recueillir leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions.

"Cette démarche d'écoute est indispensable et permet d'améliorer les mécanismes de régulation, de rapprocher l'institution des usagers et d'adapter davantage les politiques publiques aux réalités du terrain", a dit M. Kamara.

Selon lui, la Commission de régulation du secteur de l'énergie exerce une "mission stratégique" de régulation, de contrôle, de médiation et de protection des intérêts des consommateurs.

"Cette démarche dépasse largement le cadre d'une simple campagne de communication. Elle traduit une volonté affirmée de renforcer la transparence, de développer une culture de redevabilité et d'instaurer un dialogue permanent entre le régulateur, les opérateurs et les usagers", a-t-il poursuivi.

De son point de vue, "la régulation contribue à instaurer un environnement transparent, stable et prévisible, favorable aussi bien aux opérateurs qu'aux investisseurs, tout en garantissant aux populations un accès équitable à des services énergétiques de qualité".

Elle contribue également au renforcement de la gouvernance du secteur, en assurant le contrôle des pratiques, l'encadrement des mécanismes tarifaires, le suivi de la qualité du service, le traitement des réclamations ainsi que le règlement impartial des différends, a encore fait valoir l'adjoint au gouverneur de Kaolack.

Mamadou Habib Kamara a toutefois invité la CRSE à adapter continuellement ses méthodes d'intervention" face aux profondes mutations du secteur énergétique, à l'émergence de nouvelles technologies, aux enjeux de transition énergétique et aux attentes croissantes des citoyens.

"En tant qu'autorité administrative, je réaffirme la disponibilité entière de l'administration territoriale à accompagner toutes les initiatives destinées à améliorer la gouvernance du secteur de l'énergie, à promouvoir un dialogue constructif entre les différents acteurs et à renforcer la qualité du service rendu aux populations", a-t-il conclu.