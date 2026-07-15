Sénégal: Jeux de la Francophonie 2027 - La liste des artistes présélectionnés du pays dévoilée

Dakar — Le ministère chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique a publié les résultats des présélections nationales des concours culturels des Xe Jeux de la Francophonie, prévus du 23 juillet au 1er août 2027 à Erevan, en Arménie, avec la désignation des candidats qui verront leurs dossiers soumis au jury international pour la sélection finale.

Dans un communiqué transmis à l'APS, la Direction des arts rappelle que ces présélections ont été organisées conformément au règlement du Conseil international des Jeux de la Francophonie (CIJF), dans le cadre de la participation du Sénégal à cette compétition culturelle et sportive.

L'appel à candidatures, lancé du 20 février au 20 mars 2026, a permis d'enregistrer 48 dossiers. Après examen de leur recevabilité, 32 candidatures ont été retenues et évaluées par des jurys composés de personnalités reconnues du monde culturel sénégalais, dont les travaux se sont déroulés du 8 au 15 juin 2026.

À l'issue des délibérations, Chérif Ismaël Tahir Diop a été présélectionné en peinture, El Hadji Samba Kheury Ndao en sculpture et Khalifa Ndiaye en photographie.

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En danse de création, les trois projets retenus sont Fil ak Fee, Artea Dakar et Mohamed Xavier Goudiaby. En théâtre, la Compagnie Keur Sabaly Art est la candidate présélectionnée.

Dans la catégorie chanson, Réma Diop et Nabashu figurent parmi les artistes retenus, tandis que Selly Lam et Mame Fara Ndiaye ont été présélectionnés dans la catégorie Contes et conteurs.

Pour la Littérature nouvelle, les oeuvres retenues sont Yar ou Transmission de Fata Ngom, Une seconde chance pour briller d'Aïssata Thiélo et Salima, une bougie dans le ventre de Papa Assane Wade.

En Création numérique, Aliou Thiam et ZIA Dakar complètent la liste des candidats présélectionnés.

Le ministère précise que, conformément aux procédures des Jeux de la Francophonie, les dossiers des candidats présélectionnés seront transmis au jury international, chargé de désigner les artistes qui représenteront officiellement le Sénégal à Erevan.

Le département en charge de la Culture a félicité les candidats présélectionnés, salué l'ensemble des participants ainsi que les membres des jurys pour leur professionnalisme, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la promotion de l'excellence artistique et du rayonnement de la création sénégalaise sur la scène internationale.