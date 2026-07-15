Sénégal: BFEM 2026 - Les autorités notent un bon déroulement de l'examen dans plusieurs régions

Dakar — Les autorités académiques ont décerné un satisfecit dans le déroulement de l'examen de l'édition 2026 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans plusieurs localités du pays.

A Kaolack (centre), les Inspections de l'éducation et de la formation (IEF) du Kaolack comptent cette année 7 755 candidats, avec beaucoup plus de garçons que de filles, a indiqué l'adjoint au préfet du département, Etienne Antoine Lopy.

"Nous avons constaté de visu, dans les centres d'examen, la présence effective des acteurs clés notamment les président de jury et ses proches collaborateurs, les surveillants, les élèves eux-mêmes, les associations de parents d'élèves, avec un bon cadre qui les accueille. Les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions", a relevé Etienne Antoine Lopy.

Dans le département de Sédhiou (sud) 2003 candidats, dont 1057 filles et 946 garçons, ont démarré mardi les épreuves du Brevet de fin d'études moyennes, a constaté le correspondant de l'APS.

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"Ces 2003 candidats qui subissent les épreuves sont répartis entre ceux qui ont pris l'option française et ceux qui opté pour la filière franco-arabe qui compte 17 candidats", a expliqué l'Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Sédhiou Oumar Diagne.

M. Diagne a également signalé la présence de 152 candidats sans pièces d'état civil, dont 72 filles et 80 garçons, tout en rassurant qu'ils "ont les mêmes chances de réussite que les autres".

La traditionnelle visite des centres d'examen du Brevet de fin d'études moyennes dans la commune de Kolda (sud) a aussi donné lieu à un satisfecit général de l'administration territoriale et des autorités éducatives quant au démarrage effectif et sécurisé des épreuves.

"Nous venons de faire le tour de plusieurs centres de la commune et le constat est extrêmement satisfaisant. Le personnel de surveillance est au complet, la sécurité est assurée par les forces de l'ordre et les candidats ont démarré les épreuves dans la sérénité", s'est réjoui le préfet de Kolda Mbassa Sène.

Dans le département de Dagana (nord) l'adjoint au préfet Landing Diatta, s'est dit "très satisfait" du bon déroulement de la première journée des épreuves du BFEM à l'issue d'une tournée de supervision effectuée dans plusieurs centres d'examen de la commune.

"Les premières constatations font état d'un déroulement normal des examens. Les enseignants étaient présents à temps, les candidats également et toutes les dispositions prévues ont été effectivement mises en oeuvre", a dit l'autorité préfectorale au correspondant de l'APS sur place.

L'académie de Thiès (ouest) a enregistré un taux de présence d'environ 97%, sur un effectif de 34.874 candidats inscrits au BFEM, soit plus de 17% de l'effectif national, a renseigné mardi, l'inspecteur d'académie Gana Séne avant de revenir sur le déroulement des épreuves.

"L'examen se déroule normalement et aucun incident, en tout cas majeur, ne nous a été signalé", a souligné Gana Séne, qui fait état d'un taux de présence "satisfaisant", autour de 97 %, au premier jour de l'examen.

Il venait de boucler la traditionnelle visite de quelques centres abritant ces épreuves.