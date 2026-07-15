Sénégal: Louga - Une fillette de 7 ans tuée par un véhicule de transport à Keur Ibra Marame

14 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Une fillette de sept ans a trouvé la mort après avoir été mortellement percutée par un véhicule de transport en commun communément appelé "Waar Gaindé", mardi, à hauteur du village de Keur Ibra Marame, dans la commune de Niomré, dans le département de Louga, a appris l'APS de sources sécuritaires.

Selon les mêmes sources, la victime revenait de l'école coranique en compagnie de ses deux grandes soeurs.

La victime a été violemment percurtée par le véhcule au moment de traverser la chaussée, à la suite de ses soeurs.

Le décès de cette fillette a provoqué une vive émotion au sein de la population de Keur Ibra Marame.

En signe de protestation, des habitants de Keur Ibra Marame sont descendus dans la rue et ont érigé des barricades sur la route afin de dénoncer l'insécurité routière dans cette localité.

La circulation a été perturbée pendant quelques temps, avant d'être rétablie grâce à l'intervention des éléments de la gendarmerie.

Les manifestants réclamaient notamment l'aménagement de dos d'âne afin de contraindre les automobilistes à ralentir lors de la traversée du village et de prévenir de nouveaux accidents.

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