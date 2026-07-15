Sénégal: Une exposition retrace les relations culturelles, politiques et diplomatiques entre le pays et le Maroc

Dakar — La résidence de l'ambassade du Maroc à Dakar a accueilli, mardi, une exposition photographique levant le voile sur les similitudes culturelles, patrimoniales ainsi que les liens historiques, politiques et spirituels profonds qui unissent le Sénégal et le royaume du Maroc durant ces six dernières décennies.

"Maroc - Sénégal, une histoire partagée, un destin commun", un récit d'amitié de six décennies", est le thème de cette exposition issue des archives du quotidien national Le Soleil.

Des personnalité politiques, intellectuelles, religieuses, médiatiques et coutumières ont pris part à cette rencontre.

Composée d'une vingtaine de panneaux, l'exposition s'articule autour de quatre grands sous-thèmes dont "Aux origines d'une amitié historique", "Une diplomatie et une coopération au service de la fraternité et du développement".

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Il y a aussi l'axe "Spiritualité et patrimoine commun" qui revient notamment sur la profondeur des liens religieux, culturels et patrimoniaux qui rapprochent les deux peuples.

La thématique "Le Maroc à la Une du Soleil" offre une rétrospection sur les visites officielles à travers des coupures de presse. Elle rend hommage au roi Mohammed VI, ainsi que ses prédécesseurs, son grand-père et son père, Mohammed V et Hassan II, dont les visions ont contribué à établir et à renforcer "cette relation privilégiée".

L'exposition rend également hommage aux chefs d'Etat sénégalais, de Léopold Sédar Senghor à Bassirou Diomaye Faye, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall qui ont oeuvré, "chacun à son époque, à la consolidation de cette amitié exemplaire".

Une relation d'exception

"À travers ces figures et ces moments historiques, cette exposition met en lumière une continuité remarquable. Elle rappelle que la relation entre le Maroc et le Sénégal transcende les circonstances, les alternances et les générations. Cette relation ancienne demeure résolument tournée vers l'avenir", s'est félicité l'ambassadeur du Maroc au Sénégal.

"Cette relation doit continuer à vivre à travers les nouvelles générations et à trouver de nouvelles expressions dans les domaines de la culture, de la coopération, des échanges humains et du sport", a-t-il martelé.

L'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri a rappelé que cette exposition est organisée en prélude à la célébration du 27e anniversaire de la fête du trône prévue le 30 juillet prochain et qui marque l'accession au trône du Roi Mohammed VI.

"Cette exposition (...) nous offre l'occasion de revisiter les principales étapes d'une relation d'exception, mais également de mesurer la responsabilité qui est la nôtre de préserver cet héritage commun et de le transmettre aux générations futures", a dit le diplomate.

Il rappelle que cette exposition est née suite à une visite qu'il a effectué au journal Le Soleil en décembre 2024 lui offrant l'occasion de découvrir "la richesse remarquable des archives photographiques du journal".

"J'ai été particulièrement frappé par la qualité de ce patrimoine documentaire, véritable mémoire visuelle du Sénégal, qui retrace également, au fil des décennies, la proximité, la constance et la profondeur des relations entre nos deux pays", a encore fait valoir M. Naciri.

Selon lui, à l'image de ces photographies soigneusement préservées de l'épreuve du temps, "il nous appartient de veiller sur cette relation exceptionnelle, de continuer à l'enrichir et d'en assurer la continuité".

Le ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr a salué la pertinence de cette exposition mettant en lumière "des relations qui s'inscrivent dans une communauté de destinée".

Il a présenté la coopération sénégalo-marocaine comme "l'un des partenariats les plus solides et les plus durables du continent".

"Celle-ci est forgée par des liens de fraternité, de solidarité et de confiance, patiemment tissés au fil des décennies sous le sceau des valeurs partagées et une vision commune du développement de l'Afrique", a estimé M. Sarr en parlant de cette relation

Le ministre s'est notamment attardé sur les similitudes culturelles, patrimoniales et les liens profonds, historiques, spirituels qui lient les deux pays traversent le temps.

Bakary Sarr a aussi évoqué les congrès d'échanges fraternels entre artistes qui inscrivent les relations entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal dans une dynamique de sincérité et de durabilité.