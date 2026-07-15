Sénégal: BRVM - Le titre ERIUM Côte d'Ivoire à la tête du Top5 avec 7,47% de hausse de son cours ce mardi 14 juillet 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 14 juillet 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre ERIUM Côte d'Ivoire qui évolue dans le secteur des gaz industriels et médicaux, figure à la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours avec une progression de 7,47% de son cours.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 2 210 FCFA la veille à 2 375 FCFA ce 14 juillet 2026, soit une augmentation de 165 FCFA. Au 31 décembre 2025, la société ERIUM Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 179,293 millions de FCFA en repli de 54,02% par rapport à l'exercice 2024. Cette société n'a pas encore publié son rapport d'activité au titre du premier trimestre 2026.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2 310 FCFA), ETI Togo (plus 7,35% à 73 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 7,31% à 2 350 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,29% à 1 545 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,14% 21 260 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 3,08% à 8 500 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,36% à 3 100 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,35% à 5 200 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 3,906 milliards de FCFA contre 1,725 milliard de FCFA le 13 juillet 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une hausse de 141,616 milliards, passant de 18 328,595 milliards de FCFA la veille à 18 470,211 milliards de FCFA le vendredi 10 juillet 2026.

Celle du marché des obligations a enregistré une hausse de 289 millions, en s'établissant à 13 043,371 milliards FCFA contre 13 043,082 milliards FCFA ce lundi 13 juillet 2026.

Les indices phares de la bourse sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,77% à 479,46 points contre 475,78 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en progression de 0,92% à 227,74 points contre 225,66 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a baissé de 0,15% à 176,40 points contre 176,67 la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal s'est accru de 1,26% à 363,29 points contre 358,77 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation positive de 0,77% à 190,29 points contre 188,83 points précédemment.