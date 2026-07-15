Guinée: Des arrestations et peines de prison fermes pour des fraudes aux examens

En Guinée, des dizaines de jeunes élèves candidats aux examens nationaux et des personnels de l'éducation nationale ont été arrêtés pour des faits de fraude. C'est notamment le cas dans les préfectures de Kindia et Forécariah en région Basse-Guinée, ainsi qu'à Nzérékoré dans l'extrême sud-est du pays. Le ministère de l'Éducation nationale avait décrété la tolérance zéro en cas de fraude aux examens. Le gouvernement a donc sévi.

Sept candidats au baccalauréat, dont trois jeunes filles, ont été condamnés à un mois d'emprisonnement ferme par le tribunal de première instance de Kindia, dans le centre-ouest de la Guinée, pour fraude aux examens nationaux. Ils ont été écroués à la prison civile de cette ville.

Du côté de Forécariah, toujours dans la région de Kindia, c'est un faux candidat reconnu coupable de substitution de personnes qui a écopé de 5 mois de prison ferme alors qu'une dizaine d'enseignants et neuf autres prévenus ont été condamnés à un an d'emprisonnement ferme et à diverses amendes.

En outre, les candidats reconnus coupables sont exclus de la session 2026. La liste est non exhaustive, selon une source au ministère de l'Éducation nationale.

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« Une fraude systémique »

Michel Pépé Balamou, leader du Syndicat national de l'éducation, dénonce, selon lui, le laxisme autour de la surveillance des examens : « On laisse les enseignants habilités à l'effet de la surveillance pour prendre à leur place des étudiants, des nièces, cousines, des tantes, des neveux, qu'on insère dans la surveillance ; pas pour réussir cette surveillance, mais pour la prime qu'on donne pour ça. »

Il poursuit : « La caractéristique principale de cette année réside dans la commission d'une fraude systémique. Lorsqu'on parle de fraude systémique c'est que cette fraude est commise par ceux qui sont chargés de l'empêcher : je veux parler des autorités éducatives à tous les niveaux. »

Des interpellations sur des cas de fraude ont été signalés dans d'autres préfectures du pays qui n'ont pas encore débouché sur des procès.