Congo-Brazzaville: DigiForum - La troisième édition tenue à Pointe-Noire

Une journée de réflexion et d'échanges sur le numérique a été organisée, le 11 juillet, à Pointe-Noire à la faveur de la troisième édition du DigiForum, qui a réuni de nombreux chefs d'entreprise, des jeunes entrepreneurs, des étudiants, tous passionnés par le numérique et les innombrables opportunités qu'il offre à ses usagers.

«Digital et pouvoir : créer, influencer et sécuriser» a été le thème du DigiForum de cette année. S'adressant à l'auditoire, son fondateur, Armand Kani Okoko, a parlé d'«une activité née d'une conviction simple : les plus belles opportunités naissent des rencontres. La personne assise à côté de vous pourrait devenir votre partenaire, votre mentor, votre client ou celle qui vous donnera le courage de lancer votre projet. Ne laissez pas cette journée être une simple conférence. Faites-en le début de quelque chose ».

S'adressant à la jeunesse, il a demandé de ne pas attendre le moment parfait qui, a-t-il dit, n'existe jamais. « Commencez avec ce que vous avez. Posez des questions. Présentez vos idées. Rencontrez des personnes. Une seule rencontre peut changer une carrière. Une seule idée peut créer une entreprise. Une seule décision peut transformer une vie. Si, à la fin de cette journée, un seul projet voit le jour grâce au DigiForum, si une seule collaboration naît dans cette salle, si un seul jeune repart avec davantage de confiance, alors notre mission aura été accomplie », a estimé Armand Kani Okoko.

Avant la présentation des panels et autres conférences, le message video de Prince Michrist Kaba Mboko, ministre délégué chargé de la Jeunesse et de l'Éducation civique, encourageant la salutaire initiative, a été diffusé. Ce qui témoigne l'adhésion des autorités du pays à cette activité qui met en valeur le potentiel humain en lien avec la nouvelle donne qui est le numérique.

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Ainsi, pendant une journée, les participants ont échangé, discuté, partagé les expériences à travers les différents sous-thèmes, panels et conférences ainsi que témoignages comme le pouvoir du digital : révéler le potentiel de la jeunesse africaine ; l'intelligence artificielle redessine-t-elle l'avenir de la jeunesse africaine ? Quelle place pour la jeunesse dans la transformation numérique au Congo ?

Femmes, leadership et numérique : libérer le potentiel d'une génération ; entreprendre, innover, réussir : les nouveaux chemins de la jeunesse africaine ; leunes talents, grandes ambitions : les clés pour réussir dans l'école numérique ; oser, rêver grand, entreprendre en Afrique; jeunesse, innovation et leadership : qui construira les champions africains du numérique ?

Au terme des débats fructueux et constructifs, une constance s'est dégagée sur le caractère incontournable du numérique aujourd'hui. Tout le monde doit s'adapter à cette nouvelle donne qui devient impérative dans la vie quotidienne et le monde des affaires. Elle crée de nouvelles opportunités et de la valeur ajoutée. « Le numérique est désormais une priorité et un sujet qui nous rassemble. La dynamique créée doit se poursuivre. A chacun d'entre nous de transformer les idées en actions, échanger les collaborations, les ambitions en réalisations concrètes. Le Congo dispose de talents, d'une jeunesse créatrice d'opportunités diverses. A nous de relever, d'accompagner et de les mettre au service du développement de notre nation. Rendez-vous en 2028 avec la même ambition, faire de Pointe-Noire un rendez-vous incontournable du numérique en Afrique centrale », a conclu Armand Kani Okoko.