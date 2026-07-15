Congo-Brazzaville: Le taux de croissance fixé à 5,2% en 2026

L'économie congolaise va mieux se comporter cette année, avec un taux de croissance projeté à 5,2%, selon les estimations de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) qui a tenu, le 13 juillet, à Brazzaville sa deuxième session ordinaire du Comité national économique et financier (CNEF).

La réunion a été présidée par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka. Elle a permis aux experts de la BEAC de faire le point de la situation macroéconomique du Congo. Il ressort que l'économie du pays se résilie et s'est raffermie au premier trimestre de cette année, avec une progression de 10,6% de l'indice composite des activités économiques, portées essentiellement par le dynamisme des secteurs pétrolier et gazier.

Le CNEF a noté aussi une inflation maîtrisée à 1,4% en moyenne annuelle, en deçà du seuil communautaire de 3%, réconfortée par croissance estimée à 5,2%. A fin mars dernier, le comité a relevé une progression de 13,5% des crédits bruts distribués par le système bancaire, à 1869,0 milliards FCFA ; une amélioration significative de la qualité du portefeuille ; un recul de taux des créances en souffrance de 16,6% à 14,4%.

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Toutefois, il a épinglé la faible part des financements à long terme de l'économie de 2,4%. Pour ce faire, le CNEF a recommandé au secrétariat général de conduire dans les meilleurs délais une réflexion sur la problématique. A propos du marché des valeurs du Trésor, le taux de couverture des besoins exprimés par le Trésor s'est établi à 69% entre janvier et avril derniers, tandis que les obligations du Trésor assimilables représentent désormais 78,5% de l'encours des crédits publics.

Par ailleurs, le comité a félicité le gouvernement pour les avancées enregistrées dans la modernisation du système financier national, notamment le lancement du bureau d'information sur le crédit, et l'encourage, toutefois, à poursuivre les réformes visant la mobilisation des recettes intérieures, l'inclusion financière et la stabilité du secteur financier.

La deuxième session annuelle du CNEF a connu la participation des ministres Ludovic Ngatsé, en charge de l'Economie et du Plan ; de Michel Djombo en charge du Développement industriel; et du gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui.